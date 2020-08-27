حاكم «المركزي» اللبناني: على البنوك العاجزة عن زيادة رأس المال مغادرة السوق

إلى متى يمكن للبنك المركزي أن يواصل دعم الواردات الضرورية

قال رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان المركزي اليوم الخميس، إن البنوك اللبنانية غير القادرة على زيادة رأس المال بنسبة 20 بالمئة بنهاية فبراير 2021، سيتعين عليها الخروج من السوق.

وأضاف: “نأمل أن تتمكن جميع البنوك من استيفاء المعيار، لكن بعد فبراير، سيتعين على من يعجزون عن ذلك أن يخرجوا من السوق، الودائع ستصان لأن البنك لن يكون في وضع إفلاس”.

ونقلت “رويترز” عن سلامة قوله إن تلك البنوك ستترك السوق بأن تعطي أسهمها إلى البنك المركزي، مضيفا أنه لا يستطيع التكهن بعدد البنوك التي ستغادر.

وأوضح أن احتياطيات البنك المركزي من العملة الصعبة تبلغ 19.5 مليار دولار والاحتياطيات الإلزامية 17.5 مليار دولار.

وأوضح أنه لا يستطيع القول إلى متى يمكن للبنك المركزي أن يواصل دعم الواردات الضرورية في ظل تناقص الاحتياطيات.

وكان لبنان بدأ محادثات مع صندوق النقد الدولي في مايو لكنها تعثرت في غياب الإصلاح ووسط خلاف بين الحكومة والقطاع المصرفي والسياسيين بشأن حجم الخسائر المالية.

وقال سلامة إن مصلحة لبنان تقتضي المضي قدما في المفاوضات لمحاولة الحصول على برنامج من الصندوق.