حاكم الإمارات يسمي ابنه ولياً للعهد في أبوظبي ويرقي أخاه نائبا جديدا للرئيس

أصدر الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات عدة مراسيم أميرية تضمنت تعيين ابنه الشيخ خالد بن محمد ولياً للعهد في إمارة أبوظبي، فضلا عن ترقية 3 من إخوته إلى مناصب على رأسها تعيين الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائباً جديدا لرئيس الدولة إلى جانب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي يشغل بالفعل منصب نائب رئيس الإمارات إلى جانب كونه رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي.

وتضمن المرسوم الأميري الأبرز من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، تعيين نجله الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولياً للعهد في إمارة أبوظبي·

وحسب وكالة بلومبرج، أصبح بذلك الشيخ خالد بن محمد فعليا في المرتبة الثانية بين أفراد العائلة المالكة بعد والده.

والشيخ خالد بن محمد بن زايد يبلغ من العمر 43 عامًا، وهو الابن الأكبر للشيخ محمد بن زايد، وقد تم إعداده للقيادة من خلال عضويته في المجلس التنفيذي القوي لإمارة أبوظبي وهيئة الأمن القومي الرئيسية منذ عام 2016.

كما تم تعيين الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، نائباً لرئيس الدولة.

كما أصدر الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي مرسوماً أميرياً بتعيين أخاه الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائباً لحاكم أبوظبي، وتعيين الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائباً لحاكم أبوظبي.

كما أصدر مرسوماً أميرياً بإعادة تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي برئاسة الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي العهد.