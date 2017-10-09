حافلة المنتخب تصل التجمع الخامس لمقابلة السيسي

علي المصري: وصلت حافلة منتخب مصر الأول لكرة القدم، إلى قاعة المؤتمرات بالتجمع الخامس، لتلبية دعوة عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لتكريم اللاعبين والجهاز الفنى بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى للفراعنة، على التأهل لكأس العالم "روسيا 2018".وقام رئيس الجمهورية، مساء أمس بتهنئة مج

علي المصري:



وصلت حافلة منتخب مصر الأول لكرة القدم، إلى قاعة المؤتمرات بالتجمع الخامس، لتلبية دعوة عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لتكريم اللاعبين والجهاز الفنى بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى للفراعنة، على التأهل لكأس العالم “روسيا 2018”.



وقام رئيس الجمهورية، مساء أمس بتهنئة مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة المهندس هانى أبوريدة، والجهاز الفنى واللاعبين، على الفوز على الكونغو، بهدفين مقابل هدف، فى الجولة الخامسة للمجموعة الخامسة، من التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال.



ودعا السيسى الجميع لتكريم اللاعبين والجهاز الفنى بقيادة كوبر، وأمر بصرف مليون ونصف المليون جنيه، لكل لاعب شارك فى عودة مصر للمحفل العالمى، بعد غياب 28 عاما، منذ آخر مشاركة فى إيطاليا 1990.