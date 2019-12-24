حاضنة مفاعل الريادة تطلق 11 شركة ناشئة جديدة بالقاهرة ( صور)

احتفلت حاضنة الأعمال “مفاعل الريادة” التابعة لـ “انوفنتشورز” بإطلاق 11 شركة ناشئة جديدة ، ضمن الدورة السابعة من برنامج مفاعل الريادة خلال حفل “ستارتب نوفا” الذي أقيم الأحد الماضى ، بمشاركة المهندس حسام عثمان؛ مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمشرف على مراكز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال ، وعدد كبير من صناع القرار والمسؤولين وممثلى الجهات الداعمة والمستثمرين ورجال الأعمال والخبراء فى مختلف الصناعات؛ إلى جانب ممثلى الجامعات والأوساط الأكاديمية والمنظمات الدولية والإعلام.

90 ألف جنيه إجمالى الجوائز النقدية

واستعرض رواد الأعمال ومؤسسو الشركات الناشئة مشاريعهم أمام الحضور ولجنة التحكيم المكونة من 10 حكام مختلفي الخبرات، منهم الدكتورة هلا حطاب؛ أستاذ ريادة الأعمال بالجامعة البريطانية، والدكتور طارق أبوالنجا؛ أستاذ ريادة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والمستشار القانوني؛ لؤي الشواربي، وتم اختيار 8 شركات ناشئة من قبل لجنة التحكيم لتلقي جوائز نقدية بقيمة إجمالية 90 ألف جنيه.

إلى جانب عرض الشركات على المستثمرين ورجال الأعمال ما يعد فرصة لمساعدة الشركات الناشئة للوصول إلى مستثمرين وتسويق منتجاتهم.

هشام وهبى: التكنولوجيا النظيفة والبرمجيات والإلكترونيات أبرز مجالات الدعم

وقال هشام وهبى؛ الرئيس التنفيذي لشركة “انوفنتشورز” : إن هذا البرنامج– الذي يتم تنظيمه بدعم من شركاء “انوفنتشورز” وموجهين متخصصين في مختلف المجالات، برعاية ودعم مستمر من أوكسفام OXFAM، وبرنامج الشراكة الدنماركية العربية (DAPP)، و أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا (ASRT) ، ومجموعة برج العرب للابتكار، وأيدياسبيس، و “ورك إن بروجريس” (WIP)– يأتي استمرارًا لجهود “إنوفنتشورز” في دعم ريادة الأعمال في مصر ، والاحتفاء بالشركات الناشئة، لما لها من أهمية كأحد أهم محركات نمو الاقتصاد المصري،.

وأشار وهبى إلى أن هذه الدورة تشهد تنوعًا كبيرًا وتعمل في ميادين مختلفة منها : – التكنولوجيا النظيفة، والبرمجيات، والإلكترونيات، والفن / الوسائط، والشركات الشاملة، والصناعة والرياضة والزراعة والطاقة المتجددة والرعاية الصحية والتجارة الإلكترونية والتعليم والسيارات وتكنولوجيا الأزياء وإدارة المطاعم.

أميرة سويلم: 6 شهور مدة احتضان الشركات الناشئة

وأوضحت قالت أميرة سويلم ؛ مدير برنامج مفاعل الريادة أن حاضنة الأعمال “ستارت أب ري آكتور” أو “مفاعل الريادة” حرصت خلال مدة الاحتضان التى استمرت 6 أشهر ، على تقديم جميع أوجه الدعم للشركات الناشئة – التي تم اختيارها بعناية من بين الشركات المتقدمة للبرنامج .

ولفتت سويلم إلى أن هذه الشركات قد مرت بعدد من المراحل هي: برنامج تسريع المرحلة الأولية، وتمويل المشاريع، وخلق مساحات للابتكار وعدد من البرامج المجتمعية ، وحصلت على دعم كامل من التدريب والتأهيل وتوجيه الأعمال على يد نخبة متنوعي الخبرات من المتخصصين والخبراء كل في مجاله إلى جانب التدريب على خطة العمل ودراسة الجدوى والإدارة والتسويق وطريقة عرض المشروعات بطرق مبسطة، بهدف دعم هذه الشركات ومساعدتها فى اكتساب المهارات الأساسية لمواجهة السوق ورفع قدرتها التنافسية.

رفيق دلالة: دعم رواد الأعمال للتغلب على التحديات المجتمعية