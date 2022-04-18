«حاسبات القاهرة» تعتزم إنشاء معامل مجهزة بالروبوتات

تعتزم كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى فى جامعة القاهرة إنشاء مجموعة من المعامل تعتمد على أجهزة الروبوتات، فى إطار خطتها الرامية إلى تطوير منظومة المعامل ومنشآت الكلية لإتاحة كل الإمكانيات المتطورة للطلاب.

كما تدرس أيضًا تكوين فريق مختص للأمن السيبرانى من طلابها يخضع للإشراف المباشر من إدارتها.

قال الدكتور رضا عبد الوهاب، عميد الكلية، إن الأخيرة تتبنى رؤية طموحة تستهدف من خلالها تخريج كوادر مؤهلة لسد الطلب المتنامى فى علوم الذكاء الاصطناعى والحاسب الآلى، تماشيًا مع التوجه العام للدولة نحو التحول الرقمى وميكنة كل مؤسساتها.

وأوضح «عبد الوهاب» لـ«المال» أنه تم استحداث قسم الذكاء الاصطناعى، وتغيير اسم الكلية لتصبح «الحاسبات والذكاء الاصطناعى» بدلًا من «الحاسبات والمعلومات» خلال عام 2019، من أجل مواكبة التطورات العالمية فى مجال الحاسب الآلى، لافتًا إلى أنها تضم 5 تخصصات هى علوم الحاسب، وتكنولوجيا المعلومات، وبحوث العمليات، ودعم القرار، والذكاء الاصطناعى.

وأضاف أنه من المقرر تخريج الدفعة الأولى من تخصص الذكاء الاصطناعى الجديد خلال العام الدراسى الحالى، ويقدر عدد طلابها بنحو 70 طالبًا، مشيرًا إلى أن آلية قبول الطلاب فى قسم الذكاء الاصطناعى تتم عبر تنسيق داخلى تقوم به إدارة الكلية، وفقًا لقائمة الرغبات التى يقوم بكتابتها الطالب، والمجموع التراكمى الذى يحصل عليه خلال أول عامين من الدراسة بالكلية، ويكون الاختيار طبقًا للحاصل على أعلى الدرجات بين المتقدمين.

وعلى صعيد الشراكات، أوضح «عبد الوهاب» إلى أن الكلية كانت طرفًا فى بروتوكول بناء القدرات الذى قام بتوقيعه الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، ضمن خمسة رؤساء جامعات مع شركة ديل إم سى وكلا من وزارة التعليم العالى ووزارة الاتصالات.

وتابع أن الكلية تطمح أيضًا خلال المرحلة المقبلة لعقد شراكات مع وزارة الاتصالات فى مجالات الذكاء الاصطناعى.

وأكد أن طلاب الكلية المتفوقين سيستفيدون من مبادرة بناة مصر الرقمية التى تقدمها وزارة الاتصالات خلال العام الدراسى المقبل 2022/ 2023، لافتًا إلى أن الكلية تلقت فى بداية تأسيسها دعمًا مع وزارة التربية والتعليم تم بموجبه إنشاء معمل يعمل بتقنيات الواقع الافتراضى.

يشار إلى أن وزارة الاتصالات أطلقت مبادرة بناة مصر الرقمية فى سبتمبر 2020، وهى منحة مجانية تهدف إلى تدريب ألف متدرب سنويًا من طلاب كليات الهندسة وعلوم الحاسب فى عدة مجالات، منها علوم البيانات والذكاء الاصطناعى والأمن السيبرانى وعلم الروبوتات والأتمتة والفنون الرقمية.

ولفت إلى أن إدارة الجامعة تعمل دائمًا على تقديم كل سبل الدعم لكلية الذكاء الاصطناعى عبر توفير أحدث الأجهزة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، تزويد قاعات المحاضرات داخل الكلية بمنظومة اللوحات الذكية، علاوة على رفع كفاءة خدمة الإنترنت تزامنًا مع تفشى جائحة فيروس كورونا، التى اقتضت تفعيل منظومة التعليم عن بُعد.

وأضاف «عبد الوهاب» أن الكلية تسعى للعمل على مواكبة الخطة التى تتبناها الدولة المصرية والاتجاه نحو التحول الرقمى، لافتًا إلى أن إدارة الكلية وأعضاء التدريس يحاولون دائمًا العمل على استقطاب الطلاب المميزين واستغلال مواهبهم فى مجالات الحاسب الآلى والذكاء الاصطناعى.

فى سياق متصل، نوه بأن الكلية بصدد دعوة الشركات العاملة فى مجالات الذكاء الاصطناعى والبرمجة والحاسب الآلى لحضور حفل تخرج الطلاب لهذا العام، مشيرًا إلى أن الكلية ستحرص على عقد شراكات مع تلك المؤسسات للعمل على تبنى مشروعات الطلاب والعمل على تطويرها والاستثمار فيها.

وكشف «عبد الوهاب» عن وجود تعاون بين الكلية وجامعة مصر للمعلوماتية فى العاصمة الإدارية الجديدة، من خلال إيفاد أعضاء هيئة التدريس العاملين بالكلية للجامعة لتقديم المناهج المتطورة للطلاب.