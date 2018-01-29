حازم منسي: أكت للحلول تستهدف 300 مليون جنيه تعاقدات

محمود جمال:تستهدف شركة أكت للحلول التكنولوجية تنفيذ تعاقدات خلال الربع الأول من العام الحالى بقيمة 300 مليون جنيه من إجمالى مليار مستهدف تحقيقه فى 2018، بنسبة نمو تصل إلى %22، وهو متوسط المعدل الذى تحققه منذ عام 2013.قال حازم منسى، مدير قطاع التسويق، إن شركته أطلقت أول أكاديمية متخصصة لتدريب الخ

محمود جمال:

تستهدف شركة أكت للحلول التكنولوجية تنفيذ تعاقدات خلال الربع الأول من العام الحالى بقيمة 300 مليون جنيه من إجمالى مليار مستهدف تحقيقه فى 2018، بنسبة نمو تصل إلى %22، وهو متوسط المعدل الذى تحققه منذ عام 2013.

قال حازم منسى، مدير قطاع التسويق، إن شركته أطلقت أول أكاديمية متخصصة لتدريب الخريجين فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتأهيلهم للعمل سواء داخل الشركة أو خارجها، وتصل مدة البرنامج التدريبى إلى عام موزعة بواقع 6 شهور للجانب الأكاديمى، و3 شهور فى معامل، ومثلها ممارسة عملية وفقا لتخصص كل متدرب.

وأوضح منسى لـ»المال» أن البرنامج يستهدف تأهيل 100 فرد على مدار 3 سنوات باستثمارات 50 ألف دولار أى ما يعادل مليون جنيه سنويًّا.

وأضاف أن الشركة بصدد افتتاح مكتب لها فى العاصمة الفرنسية «باريس» خلال مارس المقبل بالتعاون مع أوراكل العالمية بحجم أعمال مستهدفة خلال 3 سنوات قيمتها 100 مليون جنيه، وتسعى فى العام الاول إلى جلب تعاقدات بـنحو 10 ملايين.

يأتى ذلك ضمن خطط «أكت» التوسعية لتقديم خدمات الدعم الفنى فى مجال حلول الفندقة لعملائها من أسواق فرنسا وهولندا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا.

وكشف عن سعى الشركة نحو بناء تحالفات مع 3 كيانات أمريكية وألمانية خلال النصف الثانى من العام الجارى، لتقديم حلول مالية متكاملة للقطاع المالى فيما يعرف باسم «end2end solutios»، وتتضمن شبكات بنى تحتية وتطبيقات.

وأوضح أن «أكت» بدأت منذ العام الماضى خطة لإعادة هيكلة نشاطها تمتد حتى 2020 كى تصبح أكثر مرونة ومواكبة لمتغيرات السوق المحلية والعالمية، ومن المقرر إنشاء قطاعات تجارية جديدة فى مجالات المبيعات وخدمة العملاء، علاوة على تدشين إدارة أخرى متخصصة فى مجال خدمات ما بعد البيع خلال فبراير المقبل.

وألمح إلى اعتزامهم تأسيس شركة فى مجال خدمات برامج السوفت وير وتطبيقات الحوسبة السحابية بالسوق المحلية خلال الربع الأول من العام الحالى باستثمارات 10 ملايين جنيه كمرحلة أولى، خاصة بعد التعاون الإستراتيجى بين ACT ومايكروسوفت فى تجهيز تلك التطبيقات.

بالإضافة إلى إدارة جديدة خلال الربع الأول من العام الحالى تتولى ملف التوسعات الخارجية للشركة، على أن تبدأ بدراسة السوق الإفريقية وبالأخص كينيا وإثيوبيا لاختراقها قبل 2020.

وتابع: تملك «أكت» مكتبًا فى دبى تم افتتاحه فى عام 2017 تحت اسم (AGS)، ويخدم أسواق الخليج وآسيا، ويضم 20 مهندسا وتقنيا، كما تدرس أيضا تأسيس فرع لها فى سنغافورة خلال عام أو عامين على اقصى تقدير.

ورأى أن دخول الشركات العالمية المنافسة على مشروعات العاصمة الإدارية دليل قوى على ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى، وأهمية المشروع فى إحداث تغيير كبير.

ولفت إلى تحسن الوضع الاقتصادى للبلاد، إلا أن الحكومة بحاجة إلى مشاركة مجتمع الأعمال خططها بشأن معدلات التضخم المتوقعة حتى تستطيع الشركات بناء خططها المستقبلية بناء على تلك الرؤى، لافتًا إلى أن الشركة قدمت تسهيلات كبيرة فى طرق سداد مستحقاتها.

واستبعد أن يشهد 2018 أى متغيرات اقتصادية جديدة على غرار الصعوبات التى واجهتها الشركات خلال العامين الماضيين، فتؤكد المؤشرات الأولية بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى بأن معدل نمو الاقتصاد يسير بخطى ثابتة.