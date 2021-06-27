بورصة وشركات

حازم مغازي: 400 ألف عميل في «أمان» بنسبة تعثر 2.1%

خلال "مؤتمر بورتفوليو إيجيبت 2021".
أماني عوض 5:01 م, الأحد, 27 يونيو 21 5:01 م, الأحد, 27 يونيو 21

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كشف حازم مغازي، الرئيس التنفيذي لشركة أمان للخدمات المالية، عن بلوغ عدد عملاء شركة أمان في نشاطي التمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر إلى 400 ألف عميل.

وأضاف مغازي، في كلمته خلال “مؤتمر بورتفوليو إيجيبت 2021″، المنعقد في القاهرة، اليوم الأحد، أن أمان رغم عدد العملاء الضخم لم تقم بالحصول على أية أحكام قضائية بسجن أحد عملاءها.

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وأوضح مغازي، أن نسبة تعثر العملاء في السداد تقدر بـ 2.1% فقط مقارنة بالمعدل الطبيعي البالغ 3%.

وأطلقت شركة «المال جي تي إم»، مؤتمرها السنوي “بورتفوليو إيجيبت” في دورته الخامسة تحت عنوان «النمو تحت وطأة الوباء».

وحضر الجلسة الافتتاحية هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، وحازم شريف رئيس تحرير جريدة المال.

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وتضم جلسات المؤتمر نخبة مميزة من خبراء سوق المال والأنشطة المالية غير المصرفية والتأمين، وأيضًا رؤساء وممثلي عدد من الشركات الكبرى بعدة مجالات مختلفة.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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