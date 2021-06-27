بورصة وشركات

حازم مغازي: تشكيل لجنة لبحث بدائل «إيصال الأمانة» في ضمانات عمليات التقسيط

خلال مؤتمر "بورتفوليو إيجيبت 2021".
أحمد علي 4:50 م, الأحد, 27 يونيو 21 4:50 م, الأحد, 27 يونيو 21

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كشف حازم مغازي، الرئيس التنفيذي لشركة أمان للخدمات المالية، عن عقد الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعًا مع شركات التمويل الاستهلاكي لبحث بدائل “إيصال الأمانة” في الضمانات التي تحصل عليها الشركات لضمان حقوقها.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدرت قرارًا يحظر على شركات التمويل الاستهلاكي الحصول على إيصالات أمانة من عملائنا مقابل للحصول على السلعة بالتقسيط.

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وأضاف مغازي، في كلمته خلال مؤتمر “بورتفوليو إيجيبت 2021” المنعقد -اليوم الأحد- في القاهرة، أن الهيئة شكلت لجنة من مجموعة خبراء لبحث البدائل القانونية لـ “إيصال الأمانة”.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة أمان للخدمات المالية، أنه من المنتظر أن تصدر اللجنة اقتراحاتها خلال أسابيع قليلة.

وأطلقت شركة «المال جي تي إم»، مؤتمرها السنوي “بورتفوليو إيجيبت” في دورته الخامسة تحت عنوان «النمو تحت وطأة الوباء».

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وحضر الجلسة الافتتاحية هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، وحازم شريف رئيس تحرير جريدة المال.

وتضم جلسات المؤتمر نخبة مميزة من خبراء سوق المال والأنشطة المالية غير المصرفية والتأمين، وأيضًا رؤساء وممثلي عدد من الشركات الكبرى بعدة مجالات مختلفة.

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بقلم أحمد علي

كاتب صحفي بجريدة المال، حاصل على بكالوريوس إقتصاديات التجارة الخارجية، ودبلومة في الدراسات البرلمانية، التحق بجريدة المال منذ مطلع عام 2013.

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