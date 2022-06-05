حازم مغازى الرئيس التنفيذى لـ«المال»:«أمان» للتمويل متناهى الصغر تستحوذ على حصة سوقية %10

◗❙المحفظة سجلت 1.6 مليار جنيه ونستهدف ضخ تمويلات بقيمة 3.2 مليار

◗❙نعمل على تأسيس «أمان» للتوريق خلال 3 شهور

كشف حازم مغازى، الرئيس التنفيذى لشركة «أمان» للخدمات المالية، إحدى شركات «راية» القابضة، أن شركته تستحوذ على حصة سوقية %10 من إجمالى الشركات المتواجدة فى السوق.

وأضاف – فى حواره مع «المال» – أن شركته تستهدف ضخ تمويلات متناهية الصغر بقيمة 3.2 مليار جنيه خلال العام الجارى، بجانب 500 مليون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

و أشار إلى أن حجم المحفظة القائمة بلغ 1.6 مليار جنيه موجهة إلى 125 ألف عميل .. وإلى نص الحوار.

● «المال»: فى البداية حدثنا عن إستراتيجية شركتكم للانتشار الجغرافي؟

مغازى: شركة أمان للتمويل متناهى الصغر لديها أكثر من 128 فرعا مرخصا فى الوقت الحالى، ونستهدف الوصول بها إلى 150 بنهاية العام الجارى، وهى منتشرة فى حوالى 19 محافظة على مستوى الجمهورية.

● «المال»: كم عدد البنوك التى تتعاون معها الشركة حاليا؟

مغازى: نتعاون مع 13 بنكا على رأسهم البنك الأهلى وبنك مصر والبنك التجارى الدولى، وعلى صعيد التسهيلات الائتمانية، نجحنا فى فتح خطوط تتخطى 2 مليار جنيه، ونستهدف الحصول على تسهيلات جديدة فى حدود من 600 إلى 800 مليون خلال العام الجارى.

● «المال»: كم عدد بطاقات «ميزة» التى أطلقتها الشركة فى السوق؟

حازم: لدينا خطة طموح لتعزيز الخدمات الرقمية داخل السوق وفيما يخص بطاقات «ميزة» نجحنا فى إطلاق نحو 120 ألف بطاقة بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى.

وفى ظل أزمة كورونا، استمرت الشركة فى تقديم حزمة من الإجراءات التى عززت من مكانتها، لتحافظ على معدلات السداد لتصل إلى أكثر من %98 لافتا إلى أنها تعد من أفضل معدلات التحصيل المتواجدة على مستوى الجمهورية.

● «المال»: ومتى نتوقع إطلاق شركة أمان للتوريق؟

حازم مغازى، الرئيس التنفيذى لشركة «أمان» للخدمات المالية

مغازى: قمنا بالفصل بين نشاطى التوريق والتمويل الاستهلاكى، لافتًا إلى أن الملف حاليا فى الهيئة العامة للرقابة المالية، مضيفًا «نعمل على تأسيس شركة أمان للتوريق خلال 3 شهور».

● «المال»: ما حجم التمويلات المستهدف ضخها لقطاع متناهى الصغر؟

مغازى: شركتنا للتمويل متناهى الصغر تستحوذ على حصة سوقية %10 من إجمالى الشركات المتواجدة فى السوق، لاسيما أننا نستهدف ضخ تمويلات للنشاط بقيمة 3.2 مليار جنيه خلال العام الجارى.

كما نستهدف ضخ 500 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ وصل إجمالى المحفظة القائمة لدى شركتنا إلى 1.6 مليار موجهة إلى 125 ألف عميل قائم.

● «المال»: ما حجم محفظة أمان للتمويل الاستهلاكي؟

مغازى: نجحنا فى الوصول بمحفظة التمويل الاستهلاكى إلى 1.8 مليار جنيه، ومن المستهدف الوصول بها إلى أكثر من 3 مليارات بنهاية العام الجارى، وزيادة المحفظة القائمة للشركة إلى 2.5 مليار بنهاية 2022.

● «المال»: ما هى خطتكم فى الانتشار الجغرافى لشركة أمان للتمويل الاستهلاكي؟

مغازى: الشركة تتواجد فى 230 متجرا موزعة على 24 محافظة على مستوى الجمهورية، بجانب التعاون مع حوالى 400 تاجر منتشر فى أنحاء الجمهورية، ومن المتوقع أن يرتفع النمو السنوى بنحو %70.

● «المال»: هل تخطط الشركة لإحالة جزء من محفظة الشركة كحوالة حق؟

مغازى: بالفعل تعمل الشركة الوقت الحالى على إحالة جزء من المحفظة كحوالة حق مع أحد البنوك، كنوع من أنواع إيجاد السيولة وفى حالة عدم كفاية الحوالة لتغطية التمويلات التى تحتاجها الشركة، ستلجأ «أمان» لإصدار سندات توريق خلال النصف الثانى من 2022.

● «المال»: ما هى القطاعات التى تستحوذ على محفظة التمويل الاستهلاكي؟

مغازى: «أمان» للتمويل الاستهلاكى تركز على 3 قطاعات رئيسية تتضمن السيارات والإلكترونيات والأثاث، إذ أن الإلكترونيات تستحوذ على أكثر من %50 من النشاط، لافتا إلى أنها تتعاون مع 10 معارض أثاث حتى الآن.

وفى ظل أزمة استيراد السيارات، اتجهت الشركة نحو تقسيط السيارات المستعملة بشكل أكبر لتغطية الفجوة التى حدثت فى سوق السيارات الجديدة، إذ ارتفعت نسبة السيارات المستعملة من %5 تقريبا من معاملات «أمان» فى قطاع السيارات إلى نحو %20 من المعاملات خلال الشهرين الماضيين.

كما أتوقع أن ترتفع هذه التعاملات خلال الفترة المقبلة فى ظل التوقع باستمرار أزمة استيراد السيارات خلال الشهور المقبلة على الأقل.

وقال إن الشركة أجرت معاملات بقيمة تتجاوز 10 ملايين جنيه للسيارات المستعملة خلال الشهر الماضى لنحو 25 عميلا، موضحًا أن عدد المستفيدين من السيارات الجديدة فى «أمان» كان يتخطى 100 عميل شهريًا، إلا أن الأزمة الحالية جعلت نحو %25 منهم يتجهون إلى تقسيط السيارات المستعملة.

● «المال»: هل تفكر الشركة فى جذب مستثمرين جدد؟

مغازى: تستحوذ “راية” على نسبة %76 من «أمان» والبنك الأهلى على %24، والشركة تفكر فى دخول مستثمر بحصة صغيرة مما يساعدها على النمو بشكل أسرع، سواء مستثمر محلى يعطى قيمة مضافة للشركة، أو أجنبى يتيح لها التوسع خارجيا بطريقة أسرع.

وتدرس «أمان» مع عدة جهات استثمارية إمكانية التوسع خارجيًا فى عدد من الدول خلال الفترة المقبلة عبر نشاطى التمويل الاستهلاكى والتمويل متناهى الصغر، مشيرًا إلى أن الشركة درست سوقى الإمارات والسودان، مستبعدًا دخول هذه الدول فى الوقت الحالى.