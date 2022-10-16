حازم مدني : «وان فاينانس» تمنح تمويلات تصل إلى 6 ملايين جنيه

كشف حازم مدني نائب رئيس مجلس إدارة شركة وان فاينانس المتخصصة في تقديم خدمات التمويل الاستهلاكي، أن نموذج عمل الشركة يرتكز على دراسة الملاءة المالية للعملاء ومنحهم تمويلات تبدأ من 10000 جنيه وصولا إلى 6 ملايين جنيه.

وأضاف مدني أن الشركة تتميز بالعمل على منح الموافقات الفورية للعملاء بعد دراسة الموقف المالي للعميل، موضحا أن وان فاينانس تمنح أعلى حد ائتماني للعملاء بفترة سداد تصل إلى 48 شهرا.

وفي سياق متصل أكد مدني أن شركته تستهدف منح تمويلات تصل إلى 1.5 مليار جنيه بنهاية 2023، متوقعا أن يصل إجمالي التمويلات بنهاية 2020 إلى 400 مليون جنيه.

وأكد مدني أن الشركة لديها العديد من الشراكات مع القطاعات المختلفة من مقدمي الخدمة، بهدف إتاحة أفضل الحلول والمنتجات للعملاء.

ولفت إلى أن إجمالى الفائدة للتمويل الممنوح للعميل يقدر بنحو 12%.

جاء ذلك خلال الحفل الرسمي الذي نظمته الشركة للإعلان عن إطلاق خدماتها في السوق المصرية.