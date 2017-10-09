حازم متولي: 10% من مشتركي المحمول يمتلكون هواتف 4G

دبي ـ محمود جمال:أكد المهندس حازم متولى، الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات مصر، أن أصرار بعض المشغلين على تخفيض أسعار الخدمة بشكل مبالغ سيضر بمصالح جميع اللاعبين، كما سيؤدى إلى ضعف مستوى جودة الخدمة المقدمة للعميل خاصة مع عدم وجود اتفاقية لقياس جودة الخدمة بين الشركات حتى الآن رغم أن سوق المحمول بدأ ع

دبي ـ محمود جمال:

أكد المهندس حازم متولى، الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات مصر، أن أصرار بعض المشغلين على تخفيض أسعار الخدمة بشكل مبالغ سيضر بمصالح جميع اللاعبين، كما سيؤدى إلى ضعف مستوى جودة الخدمة المقدمة للعميل خاصة مع عدم وجود اتفاقية لقياس جودة الخدمة بين الشركات حتى الآن رغم أن سوق المحمول بدأ عهده بمصر منذ 20 عاما.

وقال متولى إن 10% من مشتركي المحمول بمصر يمتلكون هواتف تدعم الاتصالات بخدمات الجيل الرابع للاتصالات 4G، تستهلك ٢٠٪‏ من حجم البيانات على الشبكة، ورأى أن خدمات تحويل الأموال عبر المحمول شهدت طلبا كبيرا من قبل العملاء خلال المرحلة الماضية، وحدث تطور كبير فى حجم التعاملات المالية المنفذة على الشبكة خلال الفترة الاخيرة

وأعرب عن تطلع الشركة لتسهيل الإجراءات التنظيمية المتعلقة بإتاحة الخدمة للمشتركين، ومن بينها سماح تنظيم الاتصالات بتحويل الأموال بين عملاء شركات المحمول، ورفع الحدود القصوى للسحب.

وأوضح متولى أن خدمات نقل البيانات عبر المحمول ( الموبايل داتا ) تمثل 25% من إيرادات الشركة سنويا، مبينا أن شركته تتفهم جيدا قرار دخول المصرية للاتصالات كمشغل رابع للمحمول إلا أن المنافسة كانت جيدة بين المشغلين الثلاث (فودافون) و(أورنج) و(اتصالات).

واستطرد أن اتصالات تبحث عن عدالة المنافسة فى سوق المحمول لاسيما بعد انضمام مشغل جديد للسوق بحيث تتوافر فرص متساوية لجميع المشغلين دون محاباة شركة بعينها خاصة وأن اتصالات مصر ضخت استثمارات كبيرة فى بناء شبكة مجهزة باحدث التكنولوجيات.