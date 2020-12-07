اتصالات وتكنولوجيا

حازم متولي: تراجع 6% بعائدات اتصالات من المكالمات الصوتية في الربع الثاني

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة اليوم على هامش الدورة الأربعين من معرض ومؤتمر جيتكس دبي
محمود جمال 11:51 ص, الأثنين, 7 ديسمبر 20 11:51 ص, الأثنين, 7 ديسمبر 20

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كشف حازم متولي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اتصالات مصر، عن تراجع عائدات الشركة من خدمات المكالمات الصوتية خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة تراوحت بين 5 و 6% مقارنة بالربع الأول من 2020 بسبب جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة اليوم على هامش الدورة الأربعين من معرض ومؤتمر جيتكس دبي للـ اتصالات خلال الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر الجاري.

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وأرجع متولي السبب وراء ذلك إلى بقاء المستخدمين فترات أكبر في المنزل خلال فترات الحظر الجزئي مع الموجة الأولى من وباء فيروس كورونا المستجد، إلى جانب تراجع إيرادات الشركة من خدمات التجوال.

وأكد أن انخفاض إيرادات نشاط مكالمات الصوت عبر المحمول صاحبه زيادة في خدمات الإنترنت الثابت بنسبة تدور بين 25 إلى 30%، موضحا أن الربع الثالث بدأ يشهد تعافيًا ملحوظًا في مؤشرات الطلب مجددا مع تخفيف الحكومة الإجراءات الاحترازية للتعامل مع الوباء.

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بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

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