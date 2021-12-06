اتصالات وتكنولوجيا

حازم متولي: السوق المصرية شهدت زيادة طلب على خدمات الاتصالات أكثر من 20 مرة منذ 2011

خلال كلمته باليوم الثاني لمؤتمر الرؤساء التنفيذيين السابع، الذي تنظمه شركة "المال جي تي إم".
أحمد اللاهوني 12:12 م, الأثنين, 6 ديسمبر 21 12:12 م, الأثنين, 6 ديسمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلن حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، أن السوق المصرية شهدت زيادة في الطلب على خدمات الاتصالات منذ 2011 وحتى الآن أكثر من 20 مرة.

وقال متولي، خلال كلمته باليوم الثاني لمؤتمر الرؤساء التنفيذيين السابع، الذي تنظمه شركة “المال جي تي إم”، اليوم الإثنين، إن جائحة كورونا رفعت الاحتياج على خدمات الاتصالات بشكل كبير جدًا يفوق التوقعات وقدرة الشركات لتلبية هذا الطلب المرتفع.

اقرأ أيضا  أصالة وأحمد سعد يشعلان مواقع التواصل الاجتماعي بإعلان «وي» الجديد

وأضاف الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات مصر، أن شبكة الاتصالات في مصر تنمو سنويًا بنحو 50% في ظل الاحتياج المرتفع من المستهلك المصري.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

أحمد مكي: قطاع البنية الأساسية التكنولوجية يحتاج 5 سنوات للانتقال إلى المعايير العالمية

أحمد اللاهوني 12:36 م, الأثنين, 6 ديسمبر 21

أحمد مكي: قطاع البنية الأساسية التكنولوجية يحتاج ضخ مزيدًا من الاستثمارات لرفع كفاءته

أحمد اللاهوني 12:29 م, الأثنين, 6 ديسمبر 21

رئيس «اتصالات مصر»: مستمرون في ضخ مزيدًا من الاستثمارات لتحسين الخدمة

أحمد اللاهوني 12:21 م, الأثنين, 6 ديسمبر 21

قبل إطلاق منصة التواصل TRUTH Social.. ترامب للتكنولوجيا تجمع مليار دولار من المستثمرين

أحمد فراج 12:04 م, الأثنين, 6 ديسمبر 21

وزيرا الاتصالات والزراعة يعلنان الإطلاق التجريبى لتطبيق هدهد

المال - خاص 10:46 ص, الأثنين, 6 ديسمبر 21

سلاح التلميذ يطلق خدمة الكتب الصوتية للسلاسل الروائية

المال - خاص 9:11 ص, الأثنين, 6 ديسمبر 21