حازم متولي: السوق المصرية شهدت زيادة طلب على خدمات الاتصالات أكثر من 20 مرة منذ 2011

خلال كلمته باليوم الثاني لمؤتمر الرؤساء التنفيذيين السابع، الذي تنظمه شركة "المال جي تي إم".

أعلن حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، أن السوق المصرية شهدت زيادة في الطلب على خدمات الاتصالات منذ 2011 وحتى الآن أكثر من 20 مرة.

وقال متولي، خلال كلمته باليوم الثاني لمؤتمر الرؤساء التنفيذيين السابع، الذي تنظمه شركة “المال جي تي إم”، اليوم الإثنين، إن جائحة كورونا رفعت الاحتياج على خدمات الاتصالات بشكل كبير جدًا يفوق التوقعات وقدرة الشركات لتلبية هذا الطلب المرتفع.

وأضاف الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات مصر، أن شبكة الاتصالات في مصر تنمو سنويًا بنحو 50% في ظل الاحتياج المرتفع من المستهلك المصري.