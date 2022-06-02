حازم متولي : «اتصالات» مازالت تدرس أنسب بدائل التعامل مع التضخم

قال حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، إن زيادة معدلات التضخم ورفع سعر صرف الدولار يضعان أعباءً مالية كبيرة على تكاليف تشغيل خدمات الاتصالات وتقديمها للعملاء.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة المصرية للاتصالات اليوم الخميس لتجديد الشراكة مع اتصالات مصر في 3 مجالات لمدة 10 سنوات، هي خدمات التجوال المحلي، وإتاحة البنية التحتية، والربط التراسلي.

وأوضح متولي أن شركته مازالت تدرس انسب البدائل للحفاظ علي اقتصاديات تشغيل صحية خلال المرحلة المقبلة، منوها أن سعر خدمات الاتصالات تقل مع مرور الوقت نتيجة زيادة طلبات العملاء.

ولفت إلي أن العام الحالي مازال يشهد معدلات نمو ولكن ليس بنفس نسبة 2021 ، مؤكدا أن صناعة الاتصالات هي صناعة الاقتصادات طويلة الأمد .