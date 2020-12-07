حازم متولي : إجراءات البنك المركزي رفعت عدد مشتركي اتصالات كاش 4 أضعاف

قال حازم متولي ، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اتصالات مصر ، أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي خلال العام الحالي بشأن تشجيع المحافظ المالية عبر المحمول ساهمت في زيادة عدد مشتركي خدمة تحويل الأموال عبر المحمول (اتصالات كاش) 4 أضعاف مقارنة ببداية 2020

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة اليوم علي هامش فعاليات الدورة الأربعين من معرض ومؤتمر جيتكس دبي للاتصالات الذي يقام خلال الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي



علي صعيد آخر ، المح متولي الي أن اتصالات طرحت خلال فترة كورونا حزمة من الخدمات الترفيهية الجديدة ومنها اتصالات تي في، اتصالات ميوزيك، وتركز على تطبيق my etisalat برقمنة تجربة وخدمات العميل وهو ما ضاعف استخدام العملاء على تطبيق الشركة بنسبة 4 أضعاف فهي المنصة التي يوجد بها جميع تطبيقات وخدمات الشركة حيث أصبحنا اتصالات رقم واحد على متجر جوجل.



وكشف عن اعتزام الشركة طرح منصة جديدة علي المحمول تتعلق بالالعاب الإلكترونية قريبا تحت اسم اتصالات جيميز