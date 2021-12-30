تأميـــن

حازم عنبر رئيسًا لشركة إسكان للتأمين وأحمد شكري قائمًا بأعمال العضو المنتدب

بعد إعتذار همام بدر عن الاستمرار في منصبه
ماهر أبو الفضل 11:19 م, الخميس, 30 ديسمبر 21 11:19 م, الخميس, 30 ديسمبر 21

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وافقت الجمعية العمومية لشركة “إسكان للتأمين ” في إجتماعها اليوم الخميس، تعيين حازم عنبر ، الرئيس السابق للشركة القابضة للطيران المدني، وأحمد شكري العضو المنتدب السابق لشركة قناة السويس لتأمينات الحياة، قائمًا بأعمال العضو المنتدب، خلفًا لهمام بدر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابق.

قالت مصادر مسئولة بقطاع التأمين، أن همام بدر إعتذر عن الاستمرار في منصبه خلال الجمعية العمومية، دون أية تفاصيل اضافية عن سبب الإعتذار.

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ومن المعروف أن شركـة إسكــان للتأمــين تأسست طبقاً للقرار رقم 2105 الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في أغسطس 2008 ، وقد تم إنشائها وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لإنشاء شركات التأمين المصرية ومسجلة تحت رقم 24 بسجل الهيئة العامة للرقابة المالية.

بدأت الشركة نشاطهـا في ديسمبر 2008 ، ويبلغ رأسمال الشركة المرخص به 500 مليون جنيه مصرى ، ورأس المال المصدر 100 مليون جنيه مصري موزع على 10 مليون سهم قيمة كل سهم الإسمية 10 جنيهات مصرية يبلغ رأس المال المدفوع 100 مليون جنيه مصرى.

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ويضم هيكل مساهمي الشركة بنوك التعمير والاسكان، والبنك العقاري، وبنك ناصر الاجتماعي، بجانب البنك الزراعي المصري، علاوة علي الشركة القابضة للطيران المدني.

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بقلم ماهر أبو الفضل

صحفي إقتصادي - نائب مدير تحرير جريدة المال - رئيس قسم التأمين بجريدة المال - عضو نقابة الصحفيين المصريين - عضو إتحاد الصحفيين العرب - دراسات عليا في الفلسفة - باحث في الفلسفة الحديثة والمعاصرة

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