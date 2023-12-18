حازم شريف: تحول «المال» بالكامل لجورنال ديجيتال لن يتم قبل 5 سنوات‎

قال حازم شريف، رئيس تحرير المال، إن الجريدة تتجه الي المحتوى الرقمي في الفترة الأخيرة بخطى متناسب، مضيفًا أن ذلك يأتي بعد العمل على تغيير البنية التحتية المؤسسية، كما أن التحول بالكامل للمحتوى الرقمي لن يتم قبل 5 سنوات.

وأضاف حازم، خلال كلمته في الجلسة الثالثة من مؤتمر صحافة الموبايل في عصر الذكاء الاصطناعي، والتي جاءت تحت عنوان الصحافة المتخصصة، إن المال تقوم بإنتاج محتوى صحفي على منصات التواصل الاجتماعي بأدوات تكنولوجية مختلفة، بالإضافة إلى النشر عبر الموقع الإلكتروني، بالتزامن مع الإصدار الورقي.

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة عملت المال على تدريب نحو 36 صحفيا من أبناء المؤسسة على تطبيق صحافة الموبايل، وكذلك تبني دورة خاصة لتدريب الصحفيين على كيفية استخدام صحافة البيانات عبر أدوات الذكاء الاصطناعي، لافتًا إلى أن الجريدة تنتج باستخدام طرق حديثة مختلفة، كما تلتزم بكفاءة المحتوى.

ولفت إلى أن إيرادات الجريدة تأتي من المحتوى الرقمي والورقي التقليدي تأتي مناصفة، بنسبة 50 -50%.

واختتم حازم شريف كلمته بتوجيه نصيحة للصحفيين والطلاب بأهمية القراءة، قائلًا: “من لا يقرأ لا يكتب”.

وتابع أهمية اكتساب الشباب لمهارات التفكير النقدي، بالإضافة إلى الثقافة العامة، وتطوير مهاراتهم باستمرار، مؤكدًا أن الكفاءة هي التي تقود الفرد لأهدافه، وليس أي معايير أخرى غير مهنية.

جدير بالذكر أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري برئاسة الدكتور إسماعيل عبد الغفار فرج، أطلقت النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لصحافة الموبايل يوم أمس الموافق 17 ديسمبر، وهو المؤتمر الذي تنظمه شركة “كان بي” للتدريب والمؤتمرات.

ويقام المؤتمر هذا العام تحت عنوان صحافة الموبايل في عصر الذكاء الاصطناعي، على مدار يومين 17 -18 ديسمبر 2023، وذلك تحت إشراف كلية اللغة والإعلام في مصر الجديدة، ووكالة التدريب وخدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية.