حازم حجازي: بنك البركة يمتلك محفظة متميزة للتمويل الأخضر المستدام

قال حازم حجازي، رئيس بنك البركة مصر، إن البنك يمتلك حاليا محفظة متنوعة ومميزة، من التمويل الأخضر المستدام، في مجالات مثل الطاقة المتجددة، وإدارة النفايات.

وأضاف حجازي خلال فعاليات اليوم الأول من مؤتمر «الناس والبنوك»، والذي يقام تحت عنوان « دور القطاع المصرفي في دعم القطاع الوطني»، أنه بعد مؤتمر المناخ، الذي نظمته مصر، بدأنا نستوعب أن الاستدامة من الأولويات ونضعها على قائمة أولويات البنوك من ناحية التمويل أو المؤسسات التمويلية الكبيرة.

وتابع حجازي أن المؤتمر نتائجه مهمة من خلال الحصول على اتفاقيات مقدرة بنحو 83 مليار دولار، مشيرا إلى أنه خلال 2021 هيئة الرقابة المالية بالشراكة مع البنك المركزي تلزم الشركات والمؤسسات الاقتصادية والبنوك المدرجة في البورصة من خلال إفصاح عن تأثير المناخ، وبالإضافة إلى إلزام بإنشاء وحدة مستقلة للتمويل المستدام مؤخرا.

وذكر حجازي: بدأنا نضع استراتيجيتنا مبنية في إطار كبير، إلى مستوى متقدم لكل الأنشطة الرئيسية والتركيز على الاستدامة والتمويل الأخضر.

وأشار حجازي إلى حرصهم على تمويل لشركات صغيرة ومتوسطة، منها شركة غيرت أسلوب تشغيل السيارات من البنزين لتحويلها إلى الغاز الطبيعي المسال، وأخرى في النفايات وتدويرها.

وأكد حجازي: راصدين محفظة متميزة للاستدامة والتمويل المستدام وجزء من الاستراتيجية الكاملة لتطوير البنك.

ويختتم اليوم الأول بالجلسة الثالثة، والتي تناقش تحت عنوان دور البنوك في دعم خطة الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر، والتي يديرها حسن غانم، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، مجهودات الدولة المصرية في وضع استراتيجية للتحول للاقتصاد الأخضر، بهدف التخفيف من آثار التغيرات المناخية، والمساهمة في تعزيز دور الصيرفة الخضراء، لدعم التنمية المستدامة.