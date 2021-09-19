اقتصاد وأسواق

حازم الببلاوي: مصر تحقق درجة معقولة من الإصلاح الاقتصادي وتمثل نموذجا (فيديو)

أكد أنه لولا كورونا لكان الوضع أفضل في مصر والعالم كله.
المال - خاص 11:27 م, الأحد, 19 سبتمبر 21 11:27 م, الأحد, 19 سبتمبر 21

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أكد حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء الأسبق، مساء الأحد، أن مصر تحقق درجة معقولة من الإصلاح الاقتصادي.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة “صدى البلد”.

وأكد أن الدولة تعمل كل مؤسساتها من أجل  الإصلاح الاقتصادي، مشددا على أن مصر تحقق درجة معقولة من الإصلاح الاقتصادي .

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وقال إنه من الواضح أن هناك استقرارا في الأوضاع السياسية والاستثمارات الأجنبية لا تزال موجودة بمصر لم يخرج منها أحد، بما يدل أن ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري موجود مستمرة.

وأشار إلى أن هناك معدلات النمو في مصر مقارنة بدول أخرى خاصة في ظل كورونا مصر تمثل نموذجا معقولا في هذه الأوضاع الصعبة”.

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وأكد أنه لولا كورونا لكان الوضع أفضل في مصر والعالم كله.

وأشار إلى أن مصر لا تزال متمسكة بسبب معدل النمو المعقول.

و حازم الببلاوي اقتصادي ومفكر وكاتب شغل منصب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وشغل سابقاً منصب رئيس الوزراء في مصر، تحت رئاسة عدلي منصور في 9 يوليو 2013.

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بقلم المال - خاص

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