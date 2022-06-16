حازم إمام: كيروش أحد المرشحين لقيادة منتخب مصر.. أخطأنا ونعتذر للجماهير

اعترف حازم إمام عضو اتحاد الكرة بالأخطاء الكبيرة التي ارتكبها “الجبلاية” الفترة الأخيرة، مؤكدًا أنهم سيعملون على إصلاح كل شيئ خلال الفترة المقبلة، والتي ستبدأ بتعيين مدرب لمنتخب مصر، لافتًا إلى أن كيروش أحد المرشحين للعودة من جديد.

وقال حازم إمام، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر اتحاد الكرة: سيتم تعيين مدير تطوير أجنبي للجنة التحكيم اعتبارًا من الموسم المقبل وقد يتواجد بنهاية الموسم الجاري.

وأضاف: كل الشكر لعصام عبد الفتاح والذي سيعاون الخبير الأجنبي في تجربته المقبلة، ولن أطرح اسمه لحين إتمام التعاقد معه.

وتطرق حازم إمام للحديث عن خطة اتحاد الكرة لخدمة الكرة المصرية بشكل عام، حيث قال: سيتواجد مساعدون مصريون لكل الأجانب سواء مدربين أو خبراء، أيضًا سيتم تفعيل دوري أكاديميات كرة القدم وأن تصبح تحت إشراف اتحاد الكرة.

وعن عودة كارلوس كيروش لقيادة منتخب مصر، علق حازم إمام: اسمه من ضمن المرشحين، أنا احترم البرتغالي جدًا وبعد رحيله تحدث البعض عن أسلوب لعبه الدفاعي والآخرون قدروا ما قدمه، ولكني لم أتحدث معه على المستوى الشخصي.

وتابع: لا تتخيلوا عدد الأسماء التي تريد تدريب منتخب مصر، منها الكبير في السن والمدربين الواعدين ونتمنى اختيار الأفضل.

وعن رحيل إيهاب جلال، قال إمام: كنت أريد الإبقاء على إيهاب جلال لكن مع الضغوط المستمرة من كل الجهات سيكون رحيله أفضل له، متسائلا: هل تعرض أحد في آخر 10 أيام لهذا الضغط؟.

وواصل: إيهاب جلال له كل الاحترام والتقدير ولن يحدث بيننا أي خلاف وكل ما يريده سنحققه له.

وعن أخطاء اتحاد الكرة، قال إمام: أخطأنا ونعتذر للجماهير وإذا لم نفعل ذلك فكأننا لا نعيش معكم، وقلنا للوزير نريد إصلاح الأمور والبدء من البنية التحتية.

وأتم حديثه: فكرة أن نهد مع أول خسارة، لدينا سلبيات لكن هناك إيجابيات، أنا ضد التعميم بشكل كامل ولا يجب أن نقول إن المنظومة بأكملها فاسدة، بالتأكيد لدينا شيء إيجابي.