حازم إمام : فيتوريا وافق على تدريب منتخب مصر لاقتناعه بمشروع اتحاد الكرة

أعرب حازم إمام، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة والجديدة لمنتخب مصر تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا.

وقال حازم إمام، على هامش المؤتمر الصحفي لتقديم فيتوريا: المدرب البرتغالي وافق على تدريب منتخب مصر بسبب الاقتناع بمشروع اتحاد الكرة.

وأضاف: حسم اسم العنصر المصري فى جهاز فيتوريا سيكون خلال أيام قليلة، كما أننا نفاوض أكثر من مدرب للمنتخب الأوليمبي، ولكن سوف نتجه للمصري حال عدم وجود اتفاق.

وتابع: محمد خالد غرابة مرشح لتولّي منصب مدير المنتخب، وهناك مرشحون آخرون.

وعن إلغاء منصب مدير المنتخب، قال إمام: أنا ومحمد بركات نشرف على منتخب مصر، لذلك نحتاج لمدير إداري.