رياضة

حازم إمام : ضغوط الجماهير تجبرنا على تحقيق الفوز أمام الأهلي (فيديو)

يواجه الزمالك غريمه التقليدي الأهلي يوم الخميس المقبل
إسلام مصطفى 9:22 م, الثلاثاء, 18 فبراير 20 9:22 م, الثلاثاء, 18 فبراير 20

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يرى حازم إمام، قائد نادي الزمالك، أن الفريق مطالب دائمًا بتحقيق الألقاب والبطولات، سعيًا لإرضاء جماهير القلعة البيضاء، الأمر الذي يعني ضرورة الفوز على الأهلي في السوبر.

ويواجه الزمالك غريمه التقليدي الأهلي، يوم الخميس المقبل، على ملعب ستاد محمد بن زايد في الإمارات، قبل مواجهتهما يوم 24 من الشهر الحالى أيضًا فى قمة الدوري.

وقال حازم إمام، خلال تصريحات لقناة «أبوظبي الرياضية»: الفوز بلقب السوبر مهم بالنسبة لنا؛ ليمنحنا ثقة قبل مواجهة الترجي في إفريقيا، كذلك على المستوى المحلي».

وأضاف: «ضغوط الجماهير علينا تجعلنا نرغب دائمًا في الفوز بكل بطولة وهو ما نسعى لتحقيقه أمام الأهلي».

وأعلنت لجنة الحكام عن تعيين النرويجي سفين موين حكمًا للسوبر المصري في الإمارات، ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثاني كيم توماس، وتوري هانسن حكماً رابعًا.

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بقلم إسلام مصطفى

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