حازم إمام: سنعالج النتائج التي مرت بها الكرة المصرية مؤخرًا

وجه حازم إمام عضو مجلس اتحاد الكرة المصري الشكر إلى وزير الرياضة على مساندته الفترة الأخيرة للجبلاية، مؤكدًا عزمهم تصحيح المسار ومعالجة النتائج غير المرجوة التي مرت بها الكرة المصرية الفترة الأخيرة.

وبدأ حازم إمام المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر اتحاد الكرة، قائلًا: سنعالج النتائج غير المرجوة التي مرت بها الكرة المصرية في الفترة الماضية، ونشكر وزير الرياضة ونتمنى مساندة الجميع والكرة المصرية.

وأضاف إمام: قررنا توجيه الشكر لإيهاب جلال ونتمنى له التوفيق بعد الفترة الماضية، والتوجه لمدير فني أجنبي والكثيرون يرغبون في تولي مهمة تدريب المنتخب.

وتابع: سنعمل على تعيين مدير فني أجنبي لاتحاد الكرة لتطوير الكرة المصرية، وسيكون عمل في أندية كبيرة أوروبية وقادر على تطوير الشباب والقطاع الرياضي.

واختتم: سنعمل على إعادة حصول المدربين المصريين على شهادات تدريبية معتمدة بعد توقف الأمر لعدة سنوات، كما سيتم تعيين مدير فني أجنبي للمنتخب الأولمبي.