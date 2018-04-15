حازم إمام سفيرا للعلامة التجارية LG

اختارت شركة “إل جى مصر” حازم إمام نجم كرة القدم ، وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم حاليا، ليكون سفيرا لعلامتها التجارية من شاشات تليفزيون OLED في مصر.

جدير بالذكر أن 70 % من إنتاج مصنع الشركة بمدينة العاشر من رمضان، يوجه للتصدير بواقع مليون جهاز تليفزيون، و50 ألف غسالة أوتوماتيك سنويا، مقدرا حجم استثمارات “إل جى” بمصر بـ 170مليون دولار.

ويقع مصنع «LG» على مساحة 210 آلاف متر، على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى، بالعاشر من رمضان، وبدأت الشركة تشغيله بشكل تجريبى فى أكتوبر 2014.

ويستهدف المصنع إنتاج أجهزة التليفزيون، والشاشات، والغسالات، مرحلة أولى باستثمارات 270 مليون دولار، ترتفع إلى 400 مليون بعد تشغيل المرحلة الثانية، والتى تختص بالثلاجات والتكييفات.