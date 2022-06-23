حازم إمام: اتحاد الكرة لديه خطة كاملة للتطوير.. والتركيز على منتخب 2005

قال النائب حازم أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عضو اتحاد الكرة إن الاتحاد حريص على متابعة نبض الشارع ، مؤكدا أن الجميع داخل الاتحاد يسعى لتحقيق شيئ مختلف للكرة المصرية .

جاء ذلك على هامش اللقاء المفتوح الذي عقدته لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اليوم الخميس مع شباب محافظة الإسماعيلية ، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والدكتور محمود حسين رئيس اللجنة وذلك علي هامش الزيارة الميدانية التي تقوم بها لمحافظة الاسماعيلية .

وأشار الي ان اتحاد الكرة لديه خطة كاملة لتطوير الكرة المصرية وتسعى لإعادة تأسيسها من القاعدة لستشهد الفترة المقبلة اهتماما كبيرا بالناشئين، لافتا إلى أنه سيتم التركيز على منتخب مصر مواليد 2005 وذلك لضمان وجود منتخب مصر في الاولمبياد بعد القادم .

وأوضح ، أن اتحاد الكرة يسعي خلال الفترة المقبلة للتعاقد مع مدير فني علي أعلي مستوي قادر علي تحقيق تطلعات الجماهير المصرية، مشيرا الي ان لجنة الشباب تولي اهتماما خاصا لحل مشاكل النادي الإسماعيلي باعتباره يخرج منه مجموعة من أفضل اللاعبين في مصر .

وشدد على أهمية تسليم النادي الاجتماعي للنادي الإسماعيلي ، حتي يستفيد اعضاء النادي والمواطنين ويستفيد النادي ايضا لانه سيكون مصدر دخل مهم ، مؤكدا اننا سنسعي للتوصل لحل لافتتاح ذلك الصرح المهم ويتم عملية تسليم واستلام بسرعة لانه سيفرق كثيرا مع نادي الاسماعيلي .