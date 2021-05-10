«حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري».. حالة الطقس خلال عيد الفطر

بداية من يوم الأربعاء وحتى الأحد المقبل

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها بشأن حالة الطقس خلال إجازة عيد الفطر بداية من يوم الأربعاء وحتى يوم الأحد المقبل.

وتشهد حالة الطقس خلال الفترة المذكورة أعلاه، أجواء مائلة للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

أما حالة الطقس على شمال الصعيد فحارة نهارًا، فيما تكون شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيفة ليلا شمالا معتدلة جنوبا.

ورصدت “المال” في هذا التقرير التفاصيل الكاملة بشأن حالة الطقس خلال الفترة المذكورة أعلاه وهي كالأتي:

يوم الأربعاء

فرص لسقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر. نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد.



حالة الطقس ودرجات الحرارة

يوم الخميس

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

يوم الجمعة

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

يوم السبت

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

يوم الأحد

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الباروجراف

هو مسجل لتسجيل قيم الضغط الجوي خلال اليوم بأكمله ويتكون من عنصرين حساسين أحدهما أسطوانة نحاسية مستديرة مركب عليها خريطة مدرجة لقياس قيم الضغط الجوي ومركب علي ساعة دقيقة للغاية تدور خلال 24 ساعة.

أما العنصر الحساس الأخر فهو ريشة رسم بحبر معين متصلة بجزء حساس جدا يتمدد وينكمش بفعل تأثير الضغط و هو يقيس الميل البارومتري أو سلوك الضغط الجوي.

ويعرف سلوك الضغط الجوي بأنه مقدار التغير في قيمة الضغط الجوي في مكان ما خلال فترة زمنية محددة متعارف عليها في الأرصاد الجوية.

وأهمية معرفة سلوك الضغط الجوي أنها تساعد المتنبئ الجوي على معرفة تحسن أو سوء الأحوال الجوية، فإذا كان سلوك الضغط الجوي موجبا فان ذلك يعني إما استمرار الطقس الجيد والحسن أو تحسن في أحوال الطقس الرديء.

وإذا كان مقدار سلوك الضغط الجوي سالبا فان هذا يعني استمرار الطقس السيئ أو أن الأحوال الجوية سوف تسوء.