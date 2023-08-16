حارس عقار ونجله وراء سرقة شقق في الوايلي بالقاهرة

كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة عن ملابسات واقعة سرقة إحدى الشقق السكنية في منطقة الوايلي، بعدما اتضح أن وراء ارتكاب الواقعة حارس العقار ونجله.

كان قسم شرطة الوايلي بمديرية أمن القاهرة ، قد تلقى بلاغًا من شخص عن اكتشافه سرقة مبلغ مالي وأجهزة صوتيات، من داخل الشقة محل سكن والدته بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة حارس العقار محل الواقعة ونجله.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب كسر الباب.

وبتطوير مناقشة المتهمين، أقرا بارتكاب واقعة سرقة أخرى من داخل شقة كائنة بذات العقار، ملك أحد الأشخاص متوفي.

وبارشاد المتهمين ضبطت المسروقات المستولي عليها، وأقرا بإنفاقهما جزء من المبلغ المالي المستولي عليه على متطلباتهما الشخصية، واتخذت الإجراءات القانونية.