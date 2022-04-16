ارتكب حارس عقار جريمة قتل أحد المقاولين بمنطقة البساتين بمحافظة القاهرة حتى يتمكن من سرقة مبلغ مالي كان بحوزته، أثناء معاينة شقة تحت التشطيب، وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه.

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا بالعثور على شخص متوفي داخل شقة تحت التشطيب، كائنة بإحدى العقارات.

وبالانتقال والفحص عثر على المتوفي “مقاول” -مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر- به إصابات وآثار خنق.

وبسؤال أهليته، قال نجل المجني عليه إن والده كان بحوزته مبلغ مالي وهاتفي محمول، وأنه أبلغه هاتفيًا بانتهاء معاينة الشقة -محل العثور على جثة المجني عليه- تمهيدًا لشرائها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة حارس العقار المشار إليه، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأوضح أنه نظرًا لعلمه باحتفاظ المجني عليه بالمبلغ المالي المستولي عليه أثناء تواجده صحبته لمعاينة الشقة، اختمرت في ذهنه فكرة سرقته، وفي سبيل ذلك غافله وخنقه.

وبارشاده ضبط المبلغ المالي المستولي عليه بمسكنه، مضيفًا أنه تخلص من الهواتف المحمولة، وأمكن العثور عليهما بارشاده، واتخذت الإجراءات القانونية.