حارس الاتحاد المنستيري: درسنا الأهلي جيدا.. ومواجهة بطل إفريقيا صعبة

أكد بشير بن سعيد، حارس مرمى نادي الاتحاد المنستيري التونسي، أن المواجهة المرتقبة الليلة أمام الأهلي ستكون صعبة للغاية على الفريق التونسي، نظرًا لقوة المنافس صاحب البطولات الإفريقية الـ10، مُبينًا أن الفريق على أتم الاستعداد لذلك اللقاء المنتظر.

ويستهل النادي الأهلي حملة استعادة لقب دور أبطال إفريقيا بمواجهة نادي الاتحاد المنستيري التونسي فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال إفريقيا، ومباراة الأهلي اليوم تقرر إقامتها يوم الأحد على أرضية ملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير.

وقال بن سعيد، خلال تصريحات خاصة لـ”المال”: نواجه اليوم الأهلي صاحب التاريخ الكبير في بطولة دوري أبطال إفريقيا، ولكننا نريد أن نظهر بالشكل المميز وأن نقدم مردود ومستوى عالي خلال المباراتين، من أجل أن يحالفنا الحظ ويكون التأهل من نصيبنا.

وأضاف: تابعنا العديد من مباريات الأهلي، وندرسه بشكل جيد، ونحن حضرنا للمباراة مثلما فعلنا أمام الجيش الرواندي، ونتمنى أن نحقق الانتصار وأن يكون حليفًا لنا في مواجهة القاهرة.

وواصل حارس الاتحاد المنستيري: أعرف بعض اللاعبين من الأهلي ونحن نعلم أنه يمتلك من الإمكانيات الفنية ما يؤهله لحسم المواجهة، ونتابعه منذ أن كان موسيماني مدربًا للفريق، عندما حقق إنجازًا بالتتويج باللقب الإفريقي مرتين على التوالي وكاد أن يحرز اللقب للموسم الثالث على التوالي.