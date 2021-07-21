أسواق عربية

حارسات سعوديات يتولين تأمين أداء فريضة الحج لأول مرة

دفع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بإصلاحات اجتماعية واقتصادية
أيمن عزام 9:27 م, الأربعاء, 21 يوليو 21 9:27 م, الأربعاء, 21 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تولت حارسات سعوديات تأمين أداء فريضة الحج لأول مرة، بعد أن أصبحت عشرات المجندات منذ أبريل الماضي جزءًا من الأجهزة الأمنية التي تراقب الحجاج في مكة والمدينة، بحسب وكالة رويترز.

حارسات سعوديات لتأمين الحج

وقررت منى الإنضمام إلى الجيش استلهاما منها لمسيرة أبيها الراحل،  وكانت ضمن أول مجموعة من المجندات السعوديات للعمل في أقدس المواقع الإسلامية ، حيث يساعدن في تأمين أداء فريضة الحج السنوية.

ترتدي منى الزي العسكري الكاكي ، وسترة بطول الخاصرة وبنطلون فضفاض وقبعة سوداء فوق حجاب يغطي شعرها ، تقضي نوباتها في التجوال في المسجد الحرام في مكة المكرمة.

اقرأ أيضا  استقرار بورصتي الأسهم في الإمارات قبل عطلة عيد الأضحى

“أنا أتبع خطوات والدي الراحل لاستكمال رحلته ، وأنا أقف هنا في المسجد الحرام في مكة المكرمة ، أقدس مكان. وقالت منى التي رفضت الكشف عن اسم عائلتها “خدمة المصلين مهمة نبيلة ومشرفة للغاية”.

دفع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بإصلاحات اجتماعية واقتصادية كجزء من خطط لتحديث المملكة الإسلامية المحافظة وجذب الاستثمار الأجنبي في إطار حملة التنويع.

اقرأ أيضا  السعودية تسمح بفتح المحلات التجارية في أوقات الصلاة

بموجب خطته الإصلاحية ، المعروفة باسم رؤية 2030 ، رفع ولي العهد حظر قيادة المرأة للسيارة ، وسمح للنساء البالغات بالسفر دون إذن من ولي الأمر ومنحهن مزيدًا من السيطرة على شؤون الأسرة.

قصرت المملكة العربية السعودية الحج على مواطنيها والمقيمين للعام الثاني على التوالي ، مما منع ملايين الحجاج الآخرين من الخارج استجابةً لوباء فيروس كورونا.

قالت سمر ، وهي جندية أخرى تراقب الحجاج بالقرب من الكعبة، إنها تلقت دعما من عائلتها للانضمام إلى الجيش ، بعد دراسات نفسية.

اقرأ أيضا  نادى باريس يعفى الخرطوم من ديون بقيمة 14 مليار دولار

وقالت “هذا انجاز كبير لنا واكبر فخر ان نكون في خدمة الدين والوطن وضيوف الله الرحمن الرحيم”

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أيمن عزام

ملف الكاتب أيمن عزام

اقرأ أيضاً

استقرار بورصتي الأسهم في الإمارات قبل عطلة عيد الأضحى

أيمن عزام 5:55 م, الأحد, 18 يوليو 21

السعودية تسمح بفتح المحلات التجارية في أوقات الصلاة

المال - خاص 3:25 م, الجمعة, 16 يوليو 21

نادى باريس يعفى الخرطوم من ديون بقيمة 14 مليار دولار

أحمد فراج 2:30 م, الجمعة, 16 يوليو 21

نادي باريس يشطب 14 مليار دولار من ديون السودان

عبدالغفور أحمد محسن 9:37 ص, الجمعة, 16 يوليو 21

تراجع معظم بورصات الخليج بفعل الأسهم المالية

أيمن عزام 6:25 م, الخميس, 15 يوليو 21

بورصات الخليج تصعد الأربعاء بقيادة أسهم أبوظبي

أيمن عزام 5:41 م, الأربعاء, 14 يوليو 21