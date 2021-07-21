حارسات سعوديات يتولين تأمين أداء فريضة الحج لأول مرة

تولت حارسات سعوديات تأمين أداء فريضة الحج لأول مرة، بعد أن أصبحت عشرات المجندات منذ أبريل الماضي جزءًا من الأجهزة الأمنية التي تراقب الحجاج في مكة والمدينة، بحسب وكالة رويترز.

حارسات سعوديات لتأمين الحج

وقررت منى الإنضمام إلى الجيش استلهاما منها لمسيرة أبيها الراحل، وكانت ضمن أول مجموعة من المجندات السعوديات للعمل في أقدس المواقع الإسلامية ، حيث يساعدن في تأمين أداء فريضة الحج السنوية.

ترتدي منى الزي العسكري الكاكي ، وسترة بطول الخاصرة وبنطلون فضفاض وقبعة سوداء فوق حجاب يغطي شعرها ، تقضي نوباتها في التجوال في المسجد الحرام في مكة المكرمة.

“أنا أتبع خطوات والدي الراحل لاستكمال رحلته ، وأنا أقف هنا في المسجد الحرام في مكة المكرمة ، أقدس مكان. وقالت منى التي رفضت الكشف عن اسم عائلتها “خدمة المصلين مهمة نبيلة ومشرفة للغاية”.

دفع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بإصلاحات اجتماعية واقتصادية كجزء من خطط لتحديث المملكة الإسلامية المحافظة وجذب الاستثمار الأجنبي في إطار حملة التنويع.

بموجب خطته الإصلاحية ، المعروفة باسم رؤية 2030 ، رفع ولي العهد حظر قيادة المرأة للسيارة ، وسمح للنساء البالغات بالسفر دون إذن من ولي الأمر ومنحهن مزيدًا من السيطرة على شؤون الأسرة.

قصرت المملكة العربية السعودية الحج على مواطنيها والمقيمين للعام الثاني على التوالي ، مما منع ملايين الحجاج الآخرين من الخارج استجابةً لوباء فيروس كورونا.

قالت سمر ، وهي جندية أخرى تراقب الحجاج بالقرب من الكعبة، إنها تلقت دعما من عائلتها للانضمام إلى الجيش ، بعد دراسات نفسية.

وقالت “هذا انجاز كبير لنا واكبر فخر ان نكون في خدمة الدين والوطن وضيوف الله الرحمن الرحيم”