حادث مروري على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي يتسبب في مصرع وإصابة 11 شخصًا (صور)

شهد طريق مصر الإسكندرية الصحراوي -اليوم الخميس- حادث تصادم بين ميكروباص وتروسيكل يحمل أغنام، كما اصطدمت سيارتين ملاكي أخرتين بذات مكان وتسبب الحادث في مصرع وإصابة 11 شخصًا.

وأسفر حادث تصادم على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي عن وجود إصابات بين الركاب أعمارهم من 10 إلى 64 عامًا.

كانت غرفة عمليات المرور ، قد تلقت إشارة من إدارة عمليات النجدة تفيد بوقوع حادث مروري ووجود متوفي ومصابين في طريق مصر إسكندرية الصحراوي.

وبالانتقال والفحص اتضح وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتروسيكل محمل أغنام، كما تصادف مرور سيارتين ملاكي واصطدما ببعضهما.

وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 10 آخرين، وتم نقلهم للمستشفيات لتلقي العلاج.

وتحفظ رجال الشرطة على السيارات المتهشمة في الحادث، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.