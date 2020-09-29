نقل وملاحة

حادث مروري بمحور الأوتوستراد يتسبب في إصابة شخصين

بين سيارة سوزوكي وأخرى نقل.
أماني عوض 12:24 م, الثلاثاء, 29 سبتمبر 20 12:24 م, الثلاثاء, 29 سبتمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

شهد محور الأوتوستراد وقوع حادث مروري إثر تصادم سيارة سوزوكي وأخرى نقل، ما تسبب في إصابة شخصين، اليوم الثلاثاء.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، قد تلقت بلاغًا من الاهالي عن وقوع حادث مروري بمحور الأوتوستراد.

وأضاف البلاغ أن الحادث تسبب في تباطؤ حركة المركبات أعلى الطريق اتجاه حلوان.

وانتقل رجال المرور إلى موقع الحدث، ورفعوا آثاره، ونقلت سيارة الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

اقرأ أيضا  ميناء دمياط يستقبل أولى سفن خط هيونداي الكوري

على جانب آخر، واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 3735 مخالفة مرورية متنوعة.

وأبرزها: 1495 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 191 حالة سير بدون تراخيص، 12 دراجة نارية مخالفة، 22 مخالفة شروط الترخيص.

اقرأ أيضا  وزير النقل يبحث مع السفير المجري بالقاهرة تدعيم التعاون المشترك
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

تفاصيل حادث مروري بالكويت أودى بحياة 5 مصريين (صور)

المال - خاص 1:46 ص, الخميس, 7 نوفمبر 19