حادث مروري بمحور الأوتوستراد يتسبب في إصابة شخصين

شهد محور الأوتوستراد وقوع حادث مروري إثر تصادم سيارة سوزوكي وأخرى نقل، ما تسبب في إصابة شخصين، اليوم الثلاثاء.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، قد تلقت بلاغًا من الاهالي عن وقوع حادث مروري بمحور الأوتوستراد.

وأضاف البلاغ أن الحادث تسبب في تباطؤ حركة المركبات أعلى الطريق اتجاه حلوان.

وانتقل رجال المرور إلى موقع الحدث، ورفعوا آثاره، ونقلت سيارة الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

على جانب آخر، واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 3735 مخالفة مرورية متنوعة.

وأبرزها: 1495 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 191 حالة سير بدون تراخيص، 12 دراجة نارية مخالفة، 22 مخالفة شروط الترخيص.