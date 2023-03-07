حادث قطار في قليوب .. والنائب العام يفتح تحقيقا

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي مساء الثلاثاء بتشكيلِ فريقِ تحقيقٍ برئاسةِ المحامي العامِّ الأولِ لنيابةِ استئنافِ طنطا للتحقيقِ في حادث قطار قليوب ، وستُوالي النيابةُ العامةُ الإعلانَ عن نتائجِ التحقيقِ.

وكانت وردت أنباء عن خروج القطار عن القضبان في قليوب واصطدامه بالرصيف ولم ترد بيانات رسمية عن تفاصيل الحادث وطبيعة الخسائر

فيما نقل الإعلامي أحمد موسى عبر برنامج على مسئوليتي ، بفضائية صدى البلد ، بعض المعلومات الأولية عن حادث قطار قليوب .

ونقل موسى لقطات من الحادث قائلا : القطار اصطدم بعد خروجه عن المحطة ، وخرج عن السيطرة وربما يكون فيه بعض الخسائر البشرية .. وهناك حديث عن بعض الإصابات”.

كتبت نجوى عبدالعزيز