حادث قطار الشرقية.. اصطدام أتوبيس بمقدمة الجرار وإصابة 27 من الطلاب (صور)

أصيب 27 شخصًا في حادث قطار الشرقية، أغلبهم طلاب وطالبات عقب تصادم مقدمة قطار بأتوبيس سياحي بالقرب من مزلقان الحسينية في محافظة الشرقية.

حادث قطار الشرقية

كانت غرفة عمليات النجدة، قد تلقت إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس نقل طلاب وقطار بالقرب من مزلقان الحسينية بمحافظة الشرقية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وسيارات الإسعاف لنقل المصابين.

وتراوحت أعمار المصابين بين 18 و20 عامًا، وتنوعت الإصابات بين كسور وسحجات وارتجاج في المخ وجروح قطعية.

27 إصابة بين طلاب بدر

وتبين من التحريات الأولية وقوع حادث اصطدام بين مقدمة جرار قطار، يحمل الرقم 3197 بـ أتوبيس على متنه 27 من طلاب جامعة بدر، وذلك بالقرب من مزلقان الحسينية، بينما لم يسفر الحادث عن وفيات.

واتخذت الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحادث أسفر عن إصابة 27 مواطنًا، نقل منهم 17 مصابًا، إلى مستشفى جامعة الزقازيق، و10 آخرين إلى مستشفى الأحرار التعليمي.

رفع آثار الحادث

وكشف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن الانتهاء من رفع آثار حادث قطار الشرقية ، ونقل الأتوبيس من على شريط السكة الحديد، وفتح الطريق أمام عبور السيارات والمارة.

وفي ذات السياق، قالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إنه صباح اليوم بمزلقان الصدر بالكيلو 400/61 بين محطتي الزقازيق – بردين، وبعد عبور أحد الأتوبيسات تم غلق المزلقان لمرور جرار مفرد رقم (3197)، إلا أن سائق الأتوبيس رجع للخلف من تلقاء نفسه أثناء مرور الجرار، مخالفًا قواعد المرور والسلامة، ما أدى إلى اصطدام الجرار بمؤخرة الأتوبيس وتسبب ذلك في وقوع عدد من المصابين.