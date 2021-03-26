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حادث قطاري سوهاج .. وزير الأوقاف: عشرة آلاف جنيه لأسرة كل متوفي وخمسة لكل مصاب

إضافة إلى ما ستقوم وزارة التضامن بصرفه
المال - خاص 5:39 م, الجمعة, 26 مارس 21 5:39 م, الجمعة, 26 مارس 21

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قرر محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف ، صرف مساعدة عاجلة قدرها عشرة آلاف جنيه لأسرة كل متوفي، وخمسة آلاف جنيه لكل مصاب في حادث قطاري سوهاج من الموارد الذاتية للوزارة، ومن واقع الكشوف التي تعدها وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك إضافة إلى ما ستقوم وزارة التضامن بصرفه.

يأتي ذلك في إطار الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف وحرصا منها على الإسهام إلى جانب مؤسسات الدولة المصرية في تخفيف معاناة أي مكروب.

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وذلك حرصا من وزارة الأوقاف كونها إحدى مؤسسات الدولة الوطنية على أن تؤدي دورها المنوط في خدمة المجتمع جنبا إلى جنب مع سائر مؤسسات الدولة الوطنية، كون أبناء هذا الوطن جميعا لحمة واحدة، وكلنا في خدمة هذا الوطن وخدمة أبنائه متضامنين بروح الفريق في كل ما فيه خدمة ومصلحة هذا الوطن وصالح أبنائه والإسهام في رفع أو تخفيف المعاناة عنهم.

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بقلم المال - خاص

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