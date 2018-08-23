حادث طعن في باريس يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

أحمد صبرىتصدر حادث طعن عدة أشخاص بالعاصمة الفرنسية "باريس" مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان تنظيم داعش الارهابي مسئوليته عن الحادث، وتصدر المركز الثانى على الترند المحلى لموقع التدوينات المصغرة تويتر تحت اسم #باريس.كان قد قتل شخصان وأصيب آخر "بجروح خطيرة" في هجوم طعن وقع في منطقة ترابيه غرب ا



أحمد صبرى

تصدر حادث طعن عدة أشخاص بالعاصمة الفرنسية “باريس” مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان تنظيم داعش الارهابي مسئوليته عن الحادث، وتصدر المركز الثانى على الترند المحلى لموقع التدوينات المصغرة تويتر تحت اسم #باريس.

كان قد قتل شخصان وأصيب آخر “بجروح خطيرة” في هجوم طعن وقع في منطقة ترابيه غرب العاصمة الفرنسية، باريس، الخميس، بحسب الشرطة الفرنسية، وقتل المهاجم أمه وأخته.

وأوضح وزير الداخلية الفرنسي، جيرارد كولومب، في تغريدة على “تويتر” قال فيها: “تم السيطرة على الرجل، مشاعري مع الضحايا وعائلاتهم”، كما حيا الإجراءات التي قامت بها قوات الشرطة.