حادث دهس جديد في إنجلترا ضد مسلمين

رويترزقالت الشرطة البريطانية، اليوم الأحد، إن 6 أشخاص مسلمين على الأقل أصيبوا، بعد أن صعدت سيارة على الرصيف خارج مركز رياضي في مدينة نيوكاسل بشمال إنجلترا، أثناء احتفال المسلمين بعيد الفطر، إلا أنها لا تعتقد أن للواقعة صلة بالإرهاب.وذكرت وسائل إعلام محلية أن المئات كانوا يحتفلون بعيد الفطر في ال

رويترز

قالت الشرطة البريطانية، اليوم الأحد، إن 6 أشخاص مسلمين على الأقل أصيبوا، بعد أن صعدت سيارة على الرصيف خارج مركز رياضي في مدينة نيوكاسل بشمال إنجلترا، أثناء احتفال المسلمين بعيد الفطر، إلا أنها لا تعتقد أن للواقعة صلة بالإرهاب.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المئات كانوا يحتفلون بعيد الفطر في المركز الرياضي، وأن هناك طفلين بين المصابين.

وقالت الشرطة في بيان: “تلقت شرطة نورثمبريا تقارير بأن سيارة صدمت مارة خارج مركز وستجيت الرياضي في نيوكاسل أبون تاين، والتحريات مستمرة لتحديد ما حدث بالضبط ولكن في الوقت الحالي لا نعتقد أنه حادث إرهابي”.

وذكرت الشرطة أنه تم القبض على امرأة تبلغ من العمر 42 عاما.

