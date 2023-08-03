حادث تصادم 3 سيارات أعلى محور المشير طنطاوي يسفر عن وفاة سيدتين

وقع تصادم 3 سيارات ملاكي وربع نقل، أعلى محور المشير طنطاوي في محافظة القاهرة، مما تسبب في وفاة سيدتين -اليوم الخميس- وتمكنت أجهزة الأمن من رفع آثار الحادث.

وتحفظ رجال الأمن على السيارات المتضررة من الحادث، تمهيدًا لفحصها وإعداد تقرير فني بها.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة ، قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم 3 سيارات عبارة عن 2 ملاكي، ربع نقل، على محور المشير اتجاه التجمع، مما أسفر عن مصرع سيدتين.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.