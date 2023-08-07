حادث تصادم بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي يتسبب في إصابة 4 أشخاص

شهد طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي حادث مروري وقع بتصادم سيارتين ميكروباص وملاكي على الطريق، اليوم الإثنين، وتمكن رجال المرور من تسير الحركة المرورية على الطريق بعد الحادث.

كانت غرفة عمليات المرور، قد تلقت إخطارًا من الخدمات المعنية، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي، على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون، وانتقلت سيارات الإسعاف والمرور لمكان البلاغ.

وبانتقال الأجهزة الأمنية ورجال المرور والفحص اتضح وقوع التصادم بالكيلو 107 في اتجاه القاهرة.

ونقلت سيارات الإسعاف 4 أشخاص مصابين تراوحت أعمارهم بين 28، 19 عامًا وجميعهم مقيمون في محافظة الجيزة.

واتضح من الفحص إصابتهم بجروح وكدمات ونقلوا إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم.

واتخذت الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، مع رفع آثار الحادث وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.