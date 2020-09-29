حادث تصادم أعلى دائري المعادي.. ومصرع وإصابة 15 شخصًا

تسبب حادث مروري أعلى دائري المعادي بمحافظة القاهرة، اليوم الثلاثاء، في مصرع وإصابة 15 شخصًا، بعد تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل، وتحفظت أجهزة الأمن على سائق السيارة النقل المتسبب في الحادث.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، قد تلقت بلاغًا من الأهالي عن وقوع حادث مروري أعلى الطريق الدائري بالقرب من كافور المعادي.

وانتقل رجال المرور لمكان الحادث على الفور، لرفع حطام وتسيير الحركة المرورية.

ونقلت سيارات الإسعاف المتوفين والمصابين إلى المستشفى، وتبين أن السيارة الميكروباص على قادمة من محافظة أسيوط.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.