حادث الزقازيق .. القصة الكاملة لمقتل فتاة الشرقية

حادث الزقازيق ، يأتي بعد أسابيع قليلة مرت على حادث مقتل طالبة جامعة المنصورة، نيرة أشرف، حيث استيقظت مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية على حادث الزقازيق اليوم مقتل فتاة الشرقية، على يد زميلها، بعدما انهال عليها طعنًا بسكين، وسدد إليها أكثر من عشر طعنات قاتلة، لتلفظ أنفاسها الأخيرة، في مشهد مفزع.. بوابة “المال” تستعرض من خلال هذا التقرير حادث الزقازيق اليوم وتسرد القصة الكاملة.

حادث الزقازيق اليوم.. سلمى ضحية طعنات الحب

تلقت النيابة العامة الثلاثاء الموافق 9 أغسطس الجاري إخطارًا من الشرطة بارتكاب المتهم إسلام محمد جريمة قتل المجني عليها سلمى عمدًا، حيث طعنها عدة طعنات بسكين كان بحوزته، بالقرب من محكمة الزقازيق، أثناء دخولها مدخل عقار محل عمل إحدى صديقاتها، وأُلقي القبض على المتهم حال دخوله العقار محل الواقعة.

وعلى ذلك انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها الطبيب الشرعي وخبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة جثمان المجني عليها، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان، وتحفظت على السلاح المستخدم في الجريمة، وهاتفي المجني عليها والمتهم، وجارٍ عرضه على النيابة العامة لاستجوابه.

وانتدبت النيابة العامة الطبيبَ الشرعيَّ لتوقيع الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها لبيان ما به من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وكذا فحص السكين المستخدم في الواقعة، وما علق به من آثار، كما أمرت بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وحددت عددًا من الشهود الذين رأوا الواقعة خلال ارتكابها لسماع شهادتهم، وجارٍ استكمال التحقيقات.

حادث الزقازيق اليوم.. النائب العام يفتح تحقيقًا في واقعة «سلمى»

تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي مدير المباحث الجنائية، بوقوع جريمة قتل في مدخل عمارة محجوب الكائنة بجوار محكمة الزقازيق الابتدائية، التابعة لدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، بينها رفع البصمات.. أبرز قرارات النائب العام في جريمة «سلمى» فتاة الزقازيق

هرع رجال المباحث ناحية مسرح الحادث، وتم فرض كردون أمني لمنع اقتراب الجماهير، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى الجامعي، تحت تصرف وانتظار وصول رجال النيابة العامة.

دقائق قليلة مرت على الحادث، نجح بعدها فريق بحث مُكبر في تحديد هوية المتهم، وتحركت مأمورية أمنية وألقت القبض عليه، واعترف بارتكاب الجريمة.نجحت الأجهزة الأمنية، في القبض على مرتكب واقعة التعدي على إحدى الفتيات بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق بالشرقية، بواسطة سلاح أبيض عبارة عن “سكين”، مما نتج عنه وفاتها، كما تم ضبط الأداة المستخدمة في الجريمة.

بحسب البيان الرسمي لوزارة الداخلية، فأقر المتهم بارتكاب الواقعة بدافع الانتقام، وتباشر النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

فيما تباينت روايات شهود العيان في موقع حادث مقتل الفتاة، إذ أفصح البعض أن الضحية تعمل محامية، بينما قال آخرون من شهود العيان إنها زوجة الشاب المتهم.

حادث الزقازيق اليوم.. مسرح الجريمة

وأفادت التحريات الأولية أن الواقعة حدثت في مدخل عمارة سكنية، قريبة من محكمة الزقازيق وأمام المارة.

فتحت النيابة العامة تحقيقًا موسعًا في الحادث، وقررت التحفظ على كاميرات المراقبة المتواجدة في مسرح الجريمة، واستدعت عدد من شهود العيان لسماع أقوالهم وصولا لحقيقة الواقعة، والوقوف على تفاصيل ودافع المتهم نحو ارتكاب جريمته البشعة.

حادث الزقازيق اليوم.. اعترافات المتهم

أدلى المتهم بقتل فتاة طعنا، بسلاح أبيض في أنحاء متفرقة بالجسد، في مدخل عمارة سكنية، بمحيط محكمة الزقازيق، أمام المارة، باعترافات تفصيلية حول ارتكابه الواقعة.

وقال المتهم بقتل فتاة الشرقية، خلال التحقيقات الأولية، إنه تخلص من الضحية بدافع الانتقام، لسابقة ارتباطهما بعلاقة عاطفية قام خلالها بمساعدتها، إلا أنها قامت مؤخراً بالتخلي عنه وإنهاء تلك العلاقة دون رغبته، وهو ما آثار حفيظته فاختمرت في ذهنه فكرة قتلها.

وأضاف المتهم أنه في سبيل تنفيذ مخططه قام بإعداد السلاح الأبيض المستخدم “السكين”، ونظرًا لعلمه بتردد المجني عليها على إحدى أماكن التدريب الكائنة بالعقار محل الواقعة، قام اليوم بانتظارها أمام العقار، ولدى وصولها باغتها بعدة طعنات، فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها.