حادث أتوبيس الدقهلية.. انتشال جثمان 22 شخصًا واستمرار البحث عن مفقودين (تفاصيل صور)

تمكن رجال الإنقاذ النهري التابعين لقوات الحماية المدنية من انتشال جثمان 22 شخصًا بينهم 3 أطفال و4 فتيات، من ضحايا حادث انقلاب أتوبيس الدقهلية داخل ترعة التوفيقية أمام محطة صرف أجا، على طريق المنصورة – القاهرة، اليوم السبت.

حادث أتوبيس الدقهلية

كانت غرفة النجدة، قد تلقت إخطارًا بوقوع حادث انقلاب أتوبيس “ميني باص” يستقل عدد من الركاب أثناء انتقالهم من مدينة ميت غمر في طريقهم إلى المنصورة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف لموقع حادث أتوبيس الدقهلية ، والذي أسفر عن الوفيات، و7 مصابين.

ونقل المتوفين والمصابين إلى مستشفيات أجا والمنصورة الدولي، وانتشال السيارة من المياه.

وتستمر جهود رجال الإنقاذ النهري في البحث عن 20 آخرين ممن كانوا على متن الأتوبيس.

السرعة الزائدة وراء الحادث

ودفعت مديرية الصحة بالدقهلية بـ18 سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، ونقلت 5 مصابين إلى مستشفى أجا المركزي، ومصاب إلى مستشفى المنصورة الدولي، وجاري المتابعة.

ورجحت التحريات الأولية أن أتوبيس “ميني باص” يحمل لوحات رقم (د.س.ع 3482) سقط نتيجة السرعة، وأثناء محاولة السائق تخطي سيارة أمامه اختلت عجلة القيادة وسقطت الحافلة في الترعة.

تعويضات للضحايا

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تطورات حادث سقوط أتوبيس في إحدى الترع بمحافظة الدقهلية، والذي نجم عنه سقوط ضحايا ومصابين، معربًا عن خالص التعازي لأسر ضحايا هذا الحادث المؤسف.

وأجرى رئيس الوزراء اتصالات هاتفية بكل من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، لمتابعة حالة مصابي الحادث، موجهًا بتوفير كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة لهم، ومتمنيًا لهم الشفاء العاجل.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، برفع قيمة التعويضات عن الحادث، لتصبح 100 ألف جنيه.