حاجزو سيارات «تويوتا» يطالبون «حماية المستهلك» بالكشف عن حصص استيراد الوكيل (فيديو)

طالب العديد من حاجزي ومتضرري سيارات «تويوتا» بضرورة تدخل الحكومة وعلى رأسها جهاز حماية المستهلك للعمل على حل أزمة تعنت شركة «تويوتا إيجيبت» بعدم تسليم المركبات المتعاقد عليها مع العملاء، إضافة إلى إصرارها على رد المبالغ المالية المحصلة عن حجوزات التعاقد بفائدة 18% للعملاء.

كانت شركة «تويوتا إيجيبت» قامت بإرسال رسائل نصية لحاجزي طرازات «كورولا، وبيلتا، ورميون، وراش» بعدم التزامها بتسليم المركبات بأسعار التعاقد، مع دفع المبالغ المالية المستحقة عن حجوزات التعاقد بفائدة 18%.

طالب محمد مكارم، مدير قطاع متناهي الصغر بالجمعية المصرية للتأمين التعاوني، وأحد متضرري حاجزي «تويوتا كورولا»، بضرورة تدخل أجهزة الدولة الرقابية بالكشف عن إجمالى الكميات التى تم استيرادها من طرازات العلامة اليابانية «تويوتا» بمختلف أنواعها على مدار الأشهر الماضية؛ وذلك بهدف التأكد من مدى صحة البيانات المعلنة من جانب الوكيل المحلي الذي يزعم ضعف الكميات المستوردة من السيارات منذ فترة، فضلا عن تباطؤ تسليم الحاجزين من طرازات «تويوتا» خلال الفترة الماضية.

وأضاف كارم: “استمرار الشركة في عدم الرد بشكل رسمي على الصور والفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي التى توضح توافر كميات كبيرة من السيارات فى المخازن الخاصة بالشركة؛ قد يؤكد عدم مصداقية الشركة”.

يذكر أن هناك العديد من الصور ومقاطع الفيديو قد تداولت على مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها على مدار اليومين الماضيين؛ منها التالي:

لليوم الثاني.. حاجزو سيارات «تويوتا» يتوافدون على مقر الوكيل للاحتجاج على قرار رد التعاقدات بـ18%

أكد كارم أن العديد من حاجزي سيارات «تويوتا» قد توافدوا على المقر الرئيسي لشركة «تويوتا إيجيبت» – لليوم الثاني على التوالي- للاحتجاج على قرارها الخاص برد الحجوزات للعملاء، مع مطالبتهم بتسليم المركبات بأسعار التعاقد السابقة.

وقال إن النسبة الأكبر من المتضررين وحاجزي طرازات «تويوتا» قد اتفقوا على عدم استرداد المالبغ المالية المحصلة عن الحجوزات مع إلزام الشركة بضرورة تسليم المركبات بأسعار التعاقد.

وأشار إلى أن شركة «تويوتا إيجيبت» قد أبلغت الحاجزين من العملاء بعدم توافر أي كميات من الطرازات لديها خلال الفترة الحالية.

وأوضح كارم أن شركة «تويوتا إيجيبت» تتعامل حاليًا مع الحاجزين بأسلوب غير جيد من خلال سياسة التعنت وعدم إمكانية التفاوض لإيجاد حلول مرضية لكلا الطرفين.

وتابع: “السياسات التى قد تتبعها شركة «تويوتا إيجيبت» التى تتمثل في إقصار الحاجزين على دفع مبالغ مالية محددة وعدم إلزامهم بسداد قيمة الحجوزات بالكامل؛ قد تعتبر السبب الرئيسي في تفاقم الأزمة الحالية، والعديد من العملاء تقدموا بدفع قيمة الحجوزات بالكامل إلا أن الشركة قد رفضت ذلك خلال الفترة الماضية”.

كان جهاز حماية المستهلك أعلن – الأحد الماضى- عن السماح لوكلاء السيارات برد المستحقات المالية المحصلة عن حجوزات التعاقد بفائدة 18% لصالح العملاء الذين لم يقوموا بسداد قيمة الحجز بالكامل قبل موعد 12 أبريل الماضى.

توضح الصور ومقاطع الفيديوهات التالية؛ توافد العديد من حاجزي سيارات «تويوتا» على مقر شركة «تويوتا إيجيبت» في العباسية: