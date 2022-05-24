حاجزو «تويوتا» يحتجون على قرار التوكيل برد التعاقدات بفائدة 18%

احتج عدد من عملاء وحاجزي طرازات «تويوتا كورولا» على القرارات التى أعلنتها شركة تويوتا إيجيبت الخاصة برد المبالغ المالية المحصلة عن حجوزات التعاقد بفائدة 18%.

قال محمد مكارم، مدير قطاع متناهي الصغر بالجمعية المصرية للتأمين التعاوني، وأحد متضرري حاجزي «تويوتا كورولا»، أن أحد مسئولى شركة «تويوتا إيجيبت» قد أبلغه برد حجوزات التعاقد الخاصة بشراء مركبات «تويوتا كورولا» بفائدة 18%.

وأضاف مكارم في تصريحات لـ”المال” أنه رغم سداد مقدم شراء طراز «تويوتا كورولا» الفئة العالية «Elegance» بواقع 150 ألف جنيه خلال شهر يناير الماضى؛ إلا وأن شركة «تويوتا إيجيبت» أخطرت بعض عملائها الحاجزين برد المستحقات المالية المحصلة عن التعاقدات بزعم أحقيتها في رد تلك المبالغ وفقَا للقرارات الأخيرة التى أعلنها رئيس جهاز حماية المستهلك.

كان جهاز حماية المستهلك أعلن الأحد الماضى، عن السماح لوكلاء السيارات برد المستحقات المالية المحصلة عن حجوزات التعاقد بفائدة 18% لصالح العملاء الذين لم يقوموا بسداد قيمة الحجز بالكامل قبل موعد 12 أبريل الماضى.

واستنكر مكارم القرارات التى أعلنتها شركة «تويوتا إيجيبت» الخاصة برد المبالغ المالية الخاصة بالحجوزات بعد فترة زمنية تصل إلى 5 أشهر، موضحا أن خلال تلك الفترة تقدم بعض عملاء وحاجزي طرازات «تويوتا» بسداد باقي المبالغ المستحقة عن عمليات الشراء والحجوزات إلا وأن الشركة قد رفضت وأبلغت عملائها عن تسليم المركبات بأسعار التعاقد.

تابع: “قرار شركة تويوتا إيجيبت الخاص برد مبالغ حجوزات التعاقد يعد غير منصف وليس عادل للعملاء”.

وأوضح أن بعض متضرري حاجزي «تويوتا كورولا» قد قاموا بتحرير العديد من الشكاوى ضد قرارات شركة «تويوتا إيجيبت» في جهاز حماية المستهلك، فضلا عن إرسال بلاغات لمجلس الوزراء بضرورة التدخل لاحتواء الأزمة والوقوف مع حقوق المستهلكين.

وأضاف أبو المكارم: “ليس من العدل دفع حجوزات التعاقد لدى الوكيل واستغلالها خلال تلك الفترة وقيام الشركة برد تلك المستحقات بفائدة تصل إلى 18%، مطالبًا إلتزام «تويوتا إيجيبت» بتسليم حاجزي المركبات بأسعار التعاقد أو إجراء التفاوض مع العملاء والتأكيد على الوصول إلى حلول مرضية لكلا الطرفين.

صورة ضوئية من مستند حجز طراز «تويوتا كورولا» عبر إحدى فروع شركة «تويوتا إيجيبت»:

صورة من الرسائل النصية المرسلة من قبل شركة «تويوتا إيجيبت» لعملاء وحاجزى طرازاتها: