حاتم فهمي يستعد لطرح ميني ألبوم جديد

أحمد حمديقال المطرب حاتم فهمي إنه يستعد خلال الفترة المقبلة لطرح ميني ألبوم جديد، يضم أغنيات متنوعة بين موسيقى المقسوم والموسيقى اللاتين والدراما.وأضاف في تصريحات خاصة لـ"المال" أنه انتهى من تسجيل أغنيتين خلال الأيام الماضية من ألبومه الجديد "سبني أوصفلك" كلمات عمر الشربيني وألحانه وتوزيع موسيقي

أحمد حمدي

قال المطرب حاتم فهمي إنه يستعد خلال الفترة المقبلة لطرح ميني ألبوم جديد، يضم أغنيات متنوعة بين موسيقى المقسوم والموسيقى اللاتين والدراما.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ”المال” أنه انتهى من تسجيل أغنيتين خلال الأيام الماضية من ألبومه الجديد “سبني أوصفلك” كلمات عمر الشربيني وألحانه وتوزيع موسيقي أحمد عبد السلام والأغنية تتميز بطابع موسيقي لاتيني.

وتابع فهمي أنه يحضر حاليا أغنية جديدة بعنوان “سبني” تتميز بطابع المقسوم الشرقي ويتعاون فيها مع الشاعر الغنائي أحمد صادق والملحن محمد غريب والموزع الموسيقي كريم عبدالوهاب.