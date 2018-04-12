حاتم صديق جاسم يشارك في الإسماعيلية السينمائي الدولي

أحمد حمديغادر الفنان احمد ايراج الكويت اليوم متوجها إلى جمهورية مصر العربية وتحديدا الى الإسماعيلية للمشاركة في مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي بفيلم (حاتم صديق جاسم) وهو من تأليف و إخراج وبطولة احمد ايراجويشارك إيراج البطولة نجم السوشيال ميديا الساخر أحمد حمدي و الفنانة الشابة رانيا شه

أحمد حمدي

غادر الفنان احمد ايراج الكويت اليوم متوجها إلى جمهورية مصر العربية وتحديدا الى الإسماعيلية للمشاركة في مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي بفيلم (حاتم صديق جاسم) وهو من تأليف و إخراج وبطولة احمد ايراج

ويشارك إيراج البطولة نجم السوشيال ميديا الساخر أحمد حمدي و الفنانة الشابة رانيا شهاب.

وصرح ايراج انه سعيد بمشاركة فيلمه في مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي و تمثيل الكويت فيها ضمن المنافسة مع عدد كبير من الأفلام المشاركة في المهرجان من شتى دول العالم

جدير بالذكر أن الفيلم عرض أول مرة في حفل اقيم في دار الأوبرا المصرية في القاهرة العام الفائت ، ومن ثم قدم كأول عرض عالمي في مهرجان دبي السينمائي الدولي ، وسيكون له جولات في عدة مهرجانات عربية و عالمية في الايام القادمة .

ايراج ما زال مستمرا في تصوير دوره في مسلسل (روتين) والذي سيقدم في شهر رمضان القادم ، ويستعد لإعادة عروض مسرحية (كلمتين وبس) التي حققت نجاحا جماهيريا منقطع النظير وحصلت على تفاعل غير طبيعي وذلك من خلال تأديته لدور الفنان الراحل عبدالحسين عبد الرضا .