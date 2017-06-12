حاتم سمير: محفظة جلوبال ليس تتخطى 1.4 مليار جنيه

التعويم والفائدة يشعلان المنافسة بين شركات التأجير التمويلىبدور إبراهيمكشف حاتم سمير، الرئيس التنفيذى لشركة «جلوبال ليس» للـتأجير التمويلى، أن تحرير سعر الصرف أثر سلباً على القطاع العقارى، لمساهمته فى رفع أسعار المعدات، مما دفع العملاء إلى الإحجام وإعادة التفكيرفى تنفيذ الخطط التوسع

التعويم والفائدة يشعلان المنافسة بين شركات التأجير التمويلى





بدور إبراهيم

كشف حاتم سمير، الرئيس التنفيذى لشركة «جلوبال ليس» للـتأجير التمويلى، أن تحرير سعر الصرف أثر سلباً على القطاع العقارى، لمساهمته فى رفع أسعار المعدات، مما دفع العملاء إلى الإحجام وإعادة التفكيرفى تنفيذ الخطط التوسعية مؤقتا، كما أن ذلك الوضع أسهم فى رفع حدة المنافسة بين الشركات العاملة فى السوق للاستحواذ على العمليات المحدودة حالياً، لافتا إلى أن الفائدة على نشاط التأجير وصلت إلى %21.

وقال إن المحفظة الحالية للشركة، تتخطى 1.4 مليارجنيه، و12 بنكا يوفر لها تسهيلات ائتمائية حاليا.

وأوضح أن محفظة «جلوبال ليس» لايوجد بها أى تعثرات حتى الآن، مما يعكس قوة الشركة ونجاح سياستها فى إدارة الأنشطة، واختيار العملاء ذوى الجدارة الائتمانية المستهدفة من البداية، ودراسة جدوى المشروعات المقدمة جيدًا، من قبل إدارة البحوث والائتمان، بما لا يتعارض مع سياسة إدارة المخاطر ويسهم فى الحفاظ على الأصول والمحفظة.

وأكد أن الشركة حققت أداء ماليا متميزا خلال عامها الثانى فى السوق المصرية، ووصل مستوى الربحية 10 أضعاف المستهدف بالخطة المعتمدة من مجلس الإدارة فى 2016 وتم تنفيذ عقود بما يعادل 5 أضعاف المستهدف بالخطة أيضاً، مشيراً إلى أن الشركة احتلت طوال العام الماضى مركزاً ضمن المراكز الخمسة الأولى للشركات الأكثر نشاطاً بقطاع التأجير التمويلى حسب تقارير هيئة الرقابة المالية.

وكشف عن أن الشركة تدرس الدخول فى أسواق مالية غير مصرفية جديدة، وجار حاليا إعداد دراسات الجدوى بشأنها، ومنها نشاط التخصيم، كما تدرس أيضا الدخول فى نشاط التمويل العقارى.

وقال إن «جلوبال ليس» تنوى ضخ شريحة جديدة فى رأسمالها بقيمة 25 مليون جنيه، ليصل إلى 125 مليونا.

وأوضح أنه رغم التحديات التى يشهدها القطاع والاقتصاد ككل والمواطنين نتيجة التعويم ورفع سعر الفائدة، فإن تلك الخطوات مهمة لإعادة استقرار الاقتصاد، إذ أن رفع سعر الفائدة ضرورى للسيطرة على معدلات التضخم المتزايدة، كما أن تعويم الجنيه سيسهم فى تحفيز الاستثمارات الأجنبية، وكذلك التصدير، مما سيعود على البلاد بالنفع من خلال تدفق العملات الأجنبية، والمساهمة فى زيادة حجم سوق العمل وإعادة تأهيل الاقتصاد، مشيراً إلى أن الفترة الحالية صعبة وستتحقق الأبعاد الإيجابية المستهدفة على الأجل الطويل.

وأكد أن القيادة السياسية الحالية اختارت الطريق الأصوب، وأنه سوف يؤتى بثماره، وهو قادر على بناء الاقتصاد والعودة إلى خارطة الاستثمارات مجدد، مشيراً إلى أن الفترة الحالية تمنح رسائل مهمة بضرورة العمل والإنتاج باعتبارهما السبيل للتغلب على التحديات الحالية ورفع مستوى معيشة المواطنين.

وأضاف أنه فيما يتعلق بنشاط التأجير التمويلى، فإن الحكومة تتخد خطوات إيجابية لدعم وتنشيط القطاع، وإزالة التحديات أمام الشركات، فعلى سبيل المثال أعلنت هيئة الرقابة المالية مؤخرا صدور قرار يسمح لشركات التأجير بالتقدم للحصول على رخص لإدخال أنشطة مالية أخرى، مثل التخصيم والتمويل العقارى دون الحاجة إلى تأسيس شركات جديدة منفصلة، مما يسهم فى التيسير على الشركات وإتاحة فرص للتوسع دون ضخ رءوس أموال فى شركات منفصلة وهو ما ينتج عنه إطالة فى الإجراءات، الأمر الذى لا يتواكب مع رؤية مصر لمناخ استثمار بسيط وجاذب، بالإضافة إلى الاضطرار حال تأسيس شركات جديدة إلى الاستعانة بعمالة وتحمل المزيد من التكاليف.

ولفت إلى أنه يجرى أيضا مناقشة تعديلات لقوانين بالبرلمان، خاصة بالتأجير والتخصيم من شأنها إزالة العقبات ودفع تلك الأنشطة، موضحا أن قانون الاستثمار الجديد ومايوفره من حوافز، سيحقق أبعادا إيجابية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيراً إلى ضرورة الترويج للحوافز المدرجة بالقانون، والتعاقد مع شركات متخصصة لعقد مؤتمرات دولية للتسويق للقانون، والحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق، مما يساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية.

ويرى أن شركات التأجير التمويلى لديها الفرصة الأكبر والأكثر فى أن تقود خطة الدولة، فى ضم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى الاقتصاد الرسمى، بما لها من قدرة على استيعاب هذا النوع من المشروعات أكثر من غيرها من المؤسسات المالية الأخرى.

وشدد على أن الفترة الماضية شهدت زيادة فى عدد شركات التأجير التمويلى العاملة فى القطاع، ومع التحديات الحالية أصبحت الشركات ملزمة بابتكار حلول للقدرة على التنافس وجذب العملاء، مشيرا إلى أن التنافس بين الشركات ينحصر حول تقديم مستوى خدمة مميز، وسرعة إنهاء الإجراءات والتيسيير على العملاء وابتكار حلول جديدة.

وأشار إلى أن الشركة تسعى خلال العام الجارى إلى توسعة حجم نشاطها بالسوق، على الرغم من التحديات التى يشهدها قطاع التأجير التمويلى فى الأونة الأخيرة، وزيادة عدد اللاعبين فى السوق واحتدام المنافسة، لافتا إلى أن الشركة تقوم دورياً برفع كفاءات الموظفين، وتطوير سياسة العمل وتسهيل الإجراءات لاحتلال مراكز متقدمة فى السوق.

وكشف أن الشركة استعانت مؤخرا باثنين من المكاتب الاستشارية الدولية الكبرى العاملة فى الخارج، لنقل الخبرات وتحديث السياسات والعمل دوريا على إعداد تقييم للأداء العام، مبينا أنه تم اتخاذ تلك الخطوة مبكراً رغم قصر تواجدها فى السوق، وذلك لمواكبة التطورات والتغيرات السريعة المتلاحقة فى السوق، مؤكدا أن تلك الخطوة ستحقق للشركة السرعة فى اتخاذ القرارات، والإجراءات بما يلبى احتياجات العملاء، بالإضافة إلى تحقيق التناغم فى الانتشار على مستوى العملاء والمستوى الجغرافى.

وأضاف أن «جلوبال» انتهت من استخدام أحدث أساليب الميكنة، وتطبيق المرحلة الأولى من تلك الآلية وسيتم البدء فى تطبيق المرحلة الثانية تباعا، لافتا إلى أن الشركة حرصت على إطلاق نظام عمل إلكترونى خاص بها، فى سنواتها الأولى بالسوق، مشددا على أن النظام الآلى الجديد، من شأنه أن يرفع كفاءة العمل، واختصار الوقت، مما يؤثر إيجابياً على سرعة تلبية طلبات العملاء، وإتاحة فرصة أكبر للعاملين بالشركة، لتحسين جودة العمل والابتكار.

وأشار إلى أن محفظة «جلوبال ليس» تتسم بالتنوع والتوازن بين جميع القطاعات، ونسب الأصول فلايوجد تركز على قطاع معين، وتشمل المحفظة القطاعات الصناعية والعقارية والزراعية والخدمية والصحية والأغذية والمشروبات، باسثناء المنسوجات والقطاع السياحى.

وتابع: “يعكس استمرار الشركة فى رفع رأسمالها بصورة دوريا ثقة المساهمين فى السوق، والرغبة الجادة نحو التوسع فى النشاط، ومضاعفة حجم محفظتها، والاستحواذ على حصص سوقية أكبر، ومواصلتها احتلال مراكز متقدمة فى نشاط التأجير التمويلى خلال المرحلة المقبلة “.

وأشار إلى أن الشركة تعكف على إنشاء قطاع خاص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة برعاية صندوق “سند” أحد مساهمى الشركة .

وأوضح أنه رغم التحديات الحالية التى يشهدها نشاط التمويل العقارى، فإن الحكومة مهتمة بدعمه باعتباره السبيل نحو تنشيط القطاع العقارى، وضمان تلبية احتياجات العملاء فى ظل الارتفاعات السعرية الأخيرة، وعدم قدرة شركات التطوير على توفير تسهيلات إضافية، والتقسيط على سنوات أطول.

وأضاف أن قطاع البناء والتشييد، استحوذ على نسبة كبيرة من التمويلات الممنوحة عبر التأجير التمويلى فى الأونة الأخيرة، وذلك نتيجة المشروعات الكبرى المطروحة والجارى تنفيذها حاليا، سواء مشروعات الدولة أو القطاع الخاص، كما شهدت الفترة الماضية عقب توافر الدولار وسهولة فتح الاعتمادات عودة نشاط الآلات والمعدات.

يذكر أن «جلوبال ليس» هى إحدى الشركات المنبثقة من مجموعة وادى دجلة القابضة للاستثمارات المالية، وتم تأسيسها بالمشاركة مع صندوق «سند»، التابع لبنك التنمية الألمانى (KFW)، وتبلغ حصة وادى دجلة %68 وحصة صندوق سند 30 %، و2 % لمساهمين آخرين.