حاتم سمير رئيسًا لمجلس إدارة الاتحاد المصري للتخصيم

انتخبت الجمعية العامة للاتحاد المصري للتخصيم مجلس إدارة جديدة برئاسة حاتم سمير، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جلوبال كورب للخدمات المالية، فى دورته الثانية 2023-2026، بعد إجراء الانتخابات بداية الأسبوع الجاري بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية.وشغل هشام عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة بى إم للتأجير التمويلى، منصب نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد

جاء على منصب العضوية أحمد شاهين، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للتخصيم إيجيبت فاكتورز، وأحمد أسامة، العضو المنتدب التنفيذى بشركة درايف للتمويل والخدمات المالية، وهانى عمر، العضو المنتدب لشركة كونتكت للتخصيم، بجانب محمد يحيى أميرى، الرئيس التنفيذى لشركة أبو ظبى الإسلامى للتمويل، وزكريا محيي، المدير التنفيذى لشركة تمويل فاينانس.

وأنشىء الاتحاد المصرى للتخصيم بموجب قرار الهيئة العامة للرقابة المالية منذ عام 2019، وتم تشكيل أول مجلس إدارة للاتحاد فى عام 2020 بدورة مدتها 3 سنوات برئاسة محمد جمال محرم، والذى أنهى كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتدشين الاتحاد وتسجيله لدى الجهات الإدارية المختصة.