حاتم دويدار ينضم إلى مجلس إدارة فودافون العالمية

قالت مجموعة فودافون العالمية اليوم الخميس، إن الرئيس التنفيذي لأكبر مساهم فيها مؤسسة الإمارات للاتصالات المعروفة أيضا باسم &e، سينضم إلى مجلس إدارة شركة الاتصالات البريطانية.

وقالت المجموعة البريطانية، إن حاتم دويدار الرئيس التنفيذي لـ &e سيظل في مجلس إدارتها طالما تحافظ الشركة على حصتها الحالية البالغة 14.6% وستكون قادرة على ترشيح عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ثان إذا تجاوزت حصتها 20%.

رفعت مجموعة الإمارات للاتصالات – التي كانت تعرف بـ اتصالات سابقا – حصتها في شركة فودافون العالمية إلى 14%، في خطوة تُعد الثانية من نوعها في فبراير 2023.

ومجموعة اتصالات الإماراتية تأسست عام 1976، ويقع مقرها الرئيسي في العاصمة أبوظبي، وكانت أول مزود لخدمات الاتصالات في الإمارات. وتقدم المجموعة خدماتها لـ 155.4 مليون مشترك في 16 دولة بالشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا.

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