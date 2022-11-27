حاتم دويدار : وجود شركات اتصالات بالشرق الأوسط في مصاف العالمية يتطلب توافر بيئة مناسبة

قال حاتم دويدار رئيس مجموعة & e اتصالات الإمارات سابقا ، إن الثورة المعلوماتية ساهمت في تطور شكل معرض ومؤتمر كايرو آي سي تي علي مدار السنوات الماضية ، موضحا أن جائحة كورونا أثبتت أهمية وجود تطبيقات تكنولوجية لاستمرار الحياة والتواصل الاجتماعي.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لفعاليات الدورة 26 من معرض ومؤتمر كايرو آي سي تي الذي يعقد في مركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الجاري.

وأكد دويدار أن 50 شركة من أكبر 100 عالمية ينتمي إلى قطاع التكنولوجيا ويوجد ثلاث منها في منطقة الشرق الأوسط من صناعة البتروكيماويات ، لافتا إلى أن أكبر 5 شركات في المنطقة منها 4 شركات اتصالات.

وتابع قائلا : إن وجود شركات من منطقة الشرق الأوسط في مصاف العالمية لن يتحقق إلا بتوافر كيانات لديها الرغبة في ذلك، فضلا عن توافر البيئة المناسبة لذلك والتشريعات اللازمة.

وأعرب عن تطلعه لوصول 10 شركات من المنطقة خلال الـ 20 عاما المقبلة للعالمية.

ورأي أنه من الطبيعي أن تفشل أي شركة ناشئة إلا أن السائد بها هو تداول أخبار الشركات التي لم تحقق نجاحات دون غيرها ، مبينا أن الخط الفاصل بين قطاع الاتصالات والتكنولوجيا يكاد يختفي.